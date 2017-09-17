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    Санчес остался в запасе «Арсенала» на матч против «Челси»

    Стали известны стартовые составы «Челси» и «Арсенала» на центральный матч 5-го тура АПЛ.

    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Луис, Кэхилл, Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо, Виллиан, Мората, Педро.

    «Арсенал»: Чех, Мустафи, Косиельни, Монреаль, Джака, Рэмзи, Бельерин, Колашинац, Ивоби, Лаказетт, Уэлбек.

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «Стэмфорд Бридж» и начнется в 15:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

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    Источник: Twitter

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    17.09.2017 14:35
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