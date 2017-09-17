«Тосно» в меньшинстве за пять минут отыграл два мяча и вырвал ничью в матче со «Спартаком»

это коментаторы виноваты, начали очки считать места спартака за 10 минут до окончания игры...ха..ха
Тосно молодцы! вовремя забили , если бы раньше забили, то не смогли бы удержать ничью
Сегодня в Санкт-Петербурге прошел матч между «Тосно» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью – 2:2.
За ходом матча можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».
Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.
0:1 – Джикия, 35
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— РФПЛ (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
0:2 – Пашалич, 63
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— РФПЛ (@rfpl) 17 сентября 2017 г.
1:2 – Марков, 86
2:2 – Заболотный, 90+1
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— РФПЛ (@rfpl) 17 сентября 2017 г.