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    «Тосно» в меньшинстве за пять минут отыграл два мяча и вырвал ничью в матче со «Спартаком»

    Сегодня в Санкт-Петербурге прошел матч между «Тосно» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью – 2:2.

    За ходом матча можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».

    Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

    0:1 – Джикия, 35

    0:2 – Пашалич, 63

    1:2 – Марков, 86

    2:2 – Заболотный, 90+1

    Источник: Twitter

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    17.09.2017 14:52
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    Комментарии112
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      Рейтинг: +67293

      portero 18 сентября 2017, 09:53

      это коментаторы виноваты, начали очки считать места спартака за 10 минут до окончания игры...ха..ха
      Тосно молодцы! вовремя забили , если бы раньше забили, то не смогли бы удержать ничью

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 18 сентября 2017, 07:57

      Да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 18 сентября 2017, 00:00

      я не устану повторять

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +158

      Zenit_72 17 сентября 2017, 20:40

      Смотрел несколько повторов, так и не увидел, за что удалили тосненца. Ничего там не было, тем более на красную. По моему и судья осознал, что натворил когда дал забить из офса. В общем плюс на минус)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1741

      max74 > Zenit_72 17 сентября 2017, 20:57

      Рожа ещё тот актёр - Дзюба нервно курит в сторонке

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3955

      Kollljan 17 сентября 2017, 20:26

      Мне жаль Кареру. Мужик он хороший, а вляпался в такое свинячье говно, что не отмыться ему уже никогда.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      nik33 17 сентября 2017, 18:59

      Тосно-настоящие мужики! Утёрли нос Спартаку.Никто не любит московские команды.Жируют.поэтому и столько радости у российских боллельщиков.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 17 сентября 2017, 18:42

      Сдается мне Господа, это была комедия

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67293

      portero > Стаz 18 сентября 2017, 09:54

      эмоции были положительные (особенно после левого удаления)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1741

      max74 17 сентября 2017, 18:23

      Тошно вырвал очко пищевику

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +616

      smersh45 17 сентября 2017, 18:04

      что и следовало ожидать жаль что не дожали время не хватило

      4
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 17 сентября 2017, 17:23

      Если бы не удаление,то Тосно вообще бы наверное выиграло. Позор,так играть нельзя,ладно там раз,два оступиться за сезон,так они уже 5 матч ведя в счёте проваливают.

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