«Тосно» в меньшинстве за пять минут отыграл два мяча и вырвал ничью в матче со «Спартаком»

Сегодня в Санкт-Петербурге прошел матч между «Тосно» и «Спартаком». Встреча завершилась вничью – 2:2.

За ходом матча можно было следить с помощью текстовой онлайн-трансляции, которую вел «Бомбардир».

Представляем вашему вниманию все забитые мячи игры.

0:1 – Джикия, 35

twit text — РФПЛ (@rfpl) 17 сентября 2017 г.

0:2 – Пашалич, 63

twit text — РФПЛ (@rfpl) 17 сентября 2017 г.

1:2 – Марков, 86

2:2 – Заболотный, 90+1