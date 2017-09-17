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    «Ювентус» готов предложить Сандро контракт до 2022 года с зарплатой четыре миллиона

    Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может получить новый контракт. Как сообщается, клуб намерен в ближайшее время продлить соглашение с бразильцем. До конца сентября туринцы собираются провести переговоры с агентами игрока.

    Предполагается, что «Ювентус» предложит контракт до 2022 года с годовой зарплатой в четыре миллиона евро. Помимо этого в соглашении будут прописаны и различные бонусы. Ранее не исключалось, что Сандро продолжит карьеру в Англии.

    В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Италии два матча, в которых отдал одну результативную передачу.

    Источник: Calciomercato

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    17.09.2017 10:31
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