«Ювентус» готов предложить Сандро контракт до 2022 года с зарплатой четыре миллиона

Защитник «Ювентуса» Алекс Сандро может получить новый контракт. Как сообщается, клуб намерен в ближайшее время продлить соглашение с бразильцем. До конца сентября туринцы собираются провести переговоры с агентами игрока.

Предполагается, что «Ювентус» предложит контракт до 2022 года с годовой зарплатой в четыре миллиона евро. Помимо этого в соглашении будут прописаны и различные бонусы. Ранее не исключалось, что Сандро продолжит карьеру в Англии.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Италии два матча, в которых отдал одну результативную передачу.