Обляков: «Против «Зенита», в котором вырос, хочу показать все, на что я способен»

Полузащитник «Уфы» Иван Обляков отметил, что клуб настраивается на победу в предстоящем матче с «Зенитом». Команды проведут игру 18 сентября в рамках 10-го тура РФПЛ.

«Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос. Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. «Зенит» – хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам», – заявил футболист.

«Уфа» после девяти матчей занимает десятое место в турнирной таблице первенства.