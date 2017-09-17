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    Обляков: «Против «Зенита», в котором вырос, хочу показать все, на что я способен»

    Полузащитник «Уфы» Иван Обляков отметил, что клуб настраивается на победу в предстоящем матче с «Зенитом». Команды проведут игру 18 сентября в рамках 10-го тура РФПЛ.

    «Эта игра для меня особенная, против клуба, где я вырос. Конечно, хочу показать все, на что я способен. А команда хочет победить. «Зенит» – хороший соперник, идет на первом месте, без поражений. Нужно сыграть плотно, агрессивно в обороне, создать как можно больше моментов и бить по воротам», – заявил футболист.

    «Уфа» после девяти матчей занимает десятое место в турнирной таблице первенства.

    Источник: ФК «Уфа»

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    17.09.2017 09:59
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 17 сентября 2017, 11:28

      Обычное желание воспитанника клуба, против которого выходит на поле (а в голове мысли: покажу игру такую, что пожалеют, что со мной расстались-удастся ли?).

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 17 сентября 2017, 11:17

      Флаг в ноги!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 17 сентября 2017, 10:38

      Желаем УФЕ победу!

      3
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