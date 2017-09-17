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    Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Феллаини по продлению контракта

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может получить новый контракт. Как сообщается, клуб начал переговоры с бельгийцем по продлению соглашения. Нынешний контракт хавбека истекает летом 2018 года. Ранее не исключалось, что игрока попытается приобрести «Ювентус». При этом манкунианцы заявляли, что Феллаини не продается. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 12 миллионов евро.

    В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых забил один гол.

    Источник: Mirror.co.uk

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    17.09.2017 09:17
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 17 сентября 2017, 11:59

      И за чем им это бревно?

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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 17 сентября 2017, 10:16

      Любимчик Моуриньо, должны продлить.Хотя меня Феллаини подбешивает почему то)

      0
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      Рейтинг: +122

      Эльхан > 38 попугаев 17 сентября 2017, 10:42

      Он и по виду как дерево и по игре такой же... хотя может быть есть в нем то чего мы не видим...

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