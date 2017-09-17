Источник: «Манчестер Юнайтед» начал переговоры с Феллаини по продлению контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллаини может получить новый контракт. Как сообщается, клуб начал переговоры с бельгийцем по продлению соглашения. Нынешний контракт хавбека истекает летом 2018 года. Ранее не исключалось, что игрока попытается приобрести «Ювентус». При этом манкунианцы заявляли, что Феллаини не продается. Рыночная стоимость полузащитника оценивается в 12 миллионов евро.

В нынешнем сезоне футболист провел в чемпионате Англии три матча, в которых забил один гол.