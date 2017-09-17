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    «ПСЖ» хочет продать Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа

    «ПСЖ» в зимнее трансферное окно может пойти на продажу нескольких футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Как сообщается, парижане рассматривают расставание с Анхелем Ди Марией, Юлианом Дракслером, Хавьером Пасторе и Кевином Траппом.

    Летом «ПСЖ» потратил на новичков порядка 400 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ди Мария и Дракслер могут продолжить карьеру в Испании. К первому проявляет активный интерес «Барселона».

    Источник: Mundodeportivo

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    17.09.2017 08:59
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +979

      directorpg 17 сентября 2017, 11:29

      Как-то дико звучит: продают человека, вроде бы рабство уже давно, даже в Америке отменили.

      -2
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      Рейтинг: +1241

      EcioAuditore > directorpg 17 сентября 2017, 11:35

      а толку что отменили в Америке как был расизм по отношению черных так и остался

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 сентября 2017, 11:24

      Дракслера надо оставлять, он лучший в составе

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 17 сентября 2017, 10:55

      Все перечисленные, образно говоря, из первого эшелона, на виду, востребованы и те, кто их приобретут, получат всё необходимое и СРАЗУ!!...
      Там где преобладают замыслы денег, там идеи футбола уходят на второй план!!...))

      1
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      Рейтинг: +2509

      panmon 17 сентября 2017, 10:52

      Нормально, пусть продают! В ПСЖ уже места всем не хватает, хотя вряд ли с обновленным составом дальше полуфинала ЛЧ дойдут (скорее всего до 1/4 как и раньше)

      1
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      Рейтинг: +89

      Шахматист Иванов 17 сентября 2017, 10:29

      Они хотят компенсировать сумму за Неймара

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 17 сентября 2017, 09:56

      из за Неймара пол команды мастеров продать? а с кем останутся

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