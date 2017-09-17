«ПСЖ» хочет продать Ди Марию, Дракслера, Пасторе и Траппа

«ПСЖ» в зимнее трансферное окно может пойти на продажу нескольких футболистов, чтобы соответствовать правилам финансового фэйр-плей. Как сообщается, парижане рассматривают расставание с Анхелем Ди Марией, Юлианом Дракслером, Хавьером Пасторе и Кевином Траппом.

Летом «ПСЖ» потратил на новичков порядка 400 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Ди Мария и Дракслер могут продолжить карьеру в Испании. К первому проявляет активный интерес «Барселона».