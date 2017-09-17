Венгер: «Мы могли продать Санчеса за 60-70 миллионов»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему возможного ухода из команды форварда Алексиса Санчеса. Как отметил специалист, клуб не стал продавать чилийца из-за того, что сомневался в возможности найти ему равноценную замену.

«У Санчеса истекает контракт с нашим клубом. У нас была возможность его продать за 60-70 миллионов фунтов стерлингов. Однако в этом случае пришлось бы искать футболиста за такую же сумму.

Санчес сказал, что у него есть настрой на игру в чемпионате Англии и Лиге Европы», – заявил специалист.

В нынешнем сезоне Санчес провел в АПЛ два матча, в которых результативными действиями не отличился.