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    Венгер: «Мы могли продать Санчеса за 60-70 миллионов»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер затронул тему возможного ухода из команды форварда Алексиса Санчеса. Как отметил специалист, клуб не стал продавать чилийца из-за того, что сомневался в возможности найти ему равноценную замену.

    «У Санчеса истекает контракт с нашим клубом. У нас была возможность его продать за 60-70 миллионов фунтов стерлингов. Однако в этом случае пришлось бы искать футболиста за такую же сумму.

    Санчес сказал, что у него есть настрой на игру в чемпионате Англии и Лиге Европы», – заявил специалист.

    В нынешнем сезоне Санчес провел в АПЛ два матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Goal.com

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    17.09.2017 07:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +313

      38 попугаев 17 сентября 2017, 10:19

      А теперь дай бог 20 заплатят или ещё подождет и бесплатно свалит

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