«Ювентус» не может договориться с Кьеллини о продлении контракта

«Ювентус» намерен продлить контракт с защитником команды Джорджо Кьеллини. Как сообщается, клуб последние две недели безуспешно пытается договориться с агентами игрока по условиям соглашения. Нынешний контракт 33-летнего футболиста истекает в июне 2018 года.

Ранее сообщалось, что Кьеллини может продолжить карьеру в «Челси». Рыночная стоимость итальянца оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Италии два матча, в которых результативными действиями не отличился.