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    «Ювентус» не может договориться с Кьеллини о продлении контракта

    «Ювентус» намерен продлить контракт с защитником команды Джорджо Кьеллини. Как сообщается, клуб последние две недели безуспешно пытается договориться с агентами игрока по условиям соглашения. Нынешний контракт 33-летнего футболиста истекает в июне 2018 года.

    Ранее сообщалось, что Кьеллини может продолжить карьеру в «Челси». Рыночная стоимость итальянца оценивается в 10 миллионов евро. В нынешнем сезоне защитник провел в чемпионате Италии два матча, в которых результативными действиями не отличился.

    Источник: Calciomercato

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    17.09.2017 06:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +213

      Масоха 17 сентября 2017, 08:42

      Даёшь Кьелини в Милан.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 17 сентября 2017, 08:30

      В 34 года поздно ехать в Челси.

      0
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