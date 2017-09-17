Калешин: «Кубани» нет смысла бояться «Спартака»

Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин дал комментарий по предстоящему матчу со «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России.

«Команда должна, по крайней мере, такая, как «Кубань», должна придерживаться определенного стиля и собственной игры, философии своей игры, несмотря на то, что приедет «Спартак». Да, приедет чемпион, но бояться его здесь, в Краснодаре, на своем стадионе, мне кажется, нет смысла.

Нужно продолжать совершенствовать свою игру, я согласен с этим, искать какие-то возможности внутри себя, но, повторю, схема не имеет такого решающего значения. Наоборот, думаю, болельщикам будет интересно посмотреть, как мы сможем сыграть с чемпионом страны», – сказал Калешин.

После 14-ти туров ФНЛ краснодарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

Встреча состоится 20-го сентября.