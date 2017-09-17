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    Калешин: «Кубани» нет смысла бояться «Спартака»

    Главный тренер «Кубани» Евгений Калешин дал комментарий по предстоящему матчу со «Спартаком» в 1/16 финала Кубка России.

    «Команда должна, по крайней мере, такая, как «Кубань», должна придерживаться определенного стиля и собственной игры, философии своей игры, несмотря на то, что приедет «Спартак». Да, приедет чемпион, но бояться его здесь, в Краснодаре, на своем стадионе, мне кажется, нет смысла.

    Нужно продолжать совершенствовать свою игру, я согласен с этим, искать какие-то возможности внутри себя, но, повторю, схема не имеет такого решающего значения. Наоборот, думаю, болельщикам будет интересно посмотреть, как мы сможем сыграть с чемпионом страны», – сказал Калешин.

    После 14-ти туров ФНЛ краснодарский клуб занимает 12-е место в турнирной таблице.

    Встреча состоится 20-го сентября.

    Источник: ФК «Кубань»

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    17.09.2017 01:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 20 сентября 2017, 08:07

      Ойся, ты ойся, ты меня не бойся,
      Я тебя не трону, ты не беспокойся.

      10
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      Рейтинг: +115

      lexa2154 18 сентября 2017, 16:24

      команду сгубили ОДНОЗНАЧНО

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 17 сентября 2017, 18:14

      Находясь внизу таблицы бояться не надо никого...Вот вам бы так платили - как вы играете... За каждый проигрыш надо штрафовать... Такую команду сгубили...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2017, 09:00

      как же вы все задрали уже

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 17 сентября 2017, 08:09

      Какой то словестный понос просто.

      3
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