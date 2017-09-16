Матч против «Хетафе» стал для тер Стегена 100-м за «Барселону»

Встреча 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе» – «Барселона» завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Стеген провел 100-й матч за клуб.

25-летний немец пополнил состав каталонского клуба в июле 2014 года, перейдя из гладбахской «Боруссии» за 12 миллионов. За три сезона в составе «Барселоны» он трижды выиграл Кубок Испании, дважды – Примеру, по одному разу – Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Вчера голкипер сборной Германии рассказал о лучшем пропущенном мяче в своей карьере.