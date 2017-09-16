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    Матч против «Хетафе» стал для тер Стегена 100-м за «Барселону»

    Встреча 4-го тура чемпионата Испании «Хетафе»«Барселона» завершилась победой гостей со счетом 3:0. Голкипер сине-гранатовых Марк-Андре тер Стеген провел 100-й матч за клуб.

    25-летний немец пополнил состав каталонского клуба в июле 2014 года, перейдя из гладбахской «Боруссии» за 12 миллионов. За три сезона в составе «Барселоны» он трижды выиграл Кубок Испании, дважды – Примеру, по одному разу – Суперкубок страны, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

    Вчера голкипер сборной Германии рассказал о лучшем пропущенном мяче в своей карьере.

    Источник: ФК «Барселона»

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    16.09.2017 23:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +412

      Eds 17 сентября 2017, 20:02

      Правильно читать - тер Штеген, а не тер Стеген...

      0
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      Рейтинг: -130

      калач 17 сентября 2017, 18:04

      Дыр Штеген бомж

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 17 сентября 2017, 10:19

      После разгрома над Юве,должны были Хетафе разделывать под орех,а получили валидол!!!

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      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 03:49

      оооо какая крутая новость .... что еще расскажите ? кто какие трусы надевает на игру ???

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