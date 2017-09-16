Неймар и Дембеле получили первые травмы в «Барселоне» на одной и той же минуте матчей против «Хетафе»

Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле растянул подколенное сухожилие на 25-й минуте матча против «Хетафе» в рамках 4-го тура Примеры. Согласно Marca, француз вернется на поле в октябре.

Примечательно, что экс-форвард «Барселоны» Неймар получил первую травму в клубе также в матче против «Хетафе» на 25-й минуте.

В августе Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Трансфер Дембеле из «Боруссии» оценивается в 105 миллионов.