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    Неймар и Дембеле получили первые травмы в «Барселоне» на одной и той же минуте матчей против «Хетафе»

    Нападающий «Барселоны» Усмане Дембеле растянул подколенное сухожилие на 25-й минуте матча против «Хетафе» в рамках 4-го тура Примеры. Согласно Marca, француз вернется на поле в октябре.

    Примечательно, что экс-форвард «Барселоны» Неймар получил первую травму в клубе также в матче против «Хетафе» на 25-й минуте.

    В августе Неймар перешел в «ПСЖ» за 222 миллиона евро. Трансфер Дембеле из «Боруссии» оценивается в 105 миллионов.

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 23:08
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +168

      DQ1 17 сентября 2017, 06:29

      Совпадение? Не думаю!))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      сашка0714 17 сентября 2017, 01:52

      Это заговор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 17 сентября 2017, 01:05

      Wtf?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 17 сентября 2017, 00:44

      Вау....неужели сливочные вызвали шамана?))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 23:28

      Бред под соусом футбольной статистики!!...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +80

      AndreyAP 16 сентября 2017, 23:22

      Примечательно так же, что между моим днем рождения и днем рождения Лионеля Месси прошло 2519 дней. это такая же умопомрачительная новость.

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