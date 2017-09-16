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    Мората: «Зидан хотел, чтобы я остался в «Реале», но я не хотел быть игроком замены»

    Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал об уходе из «Реала» в июле.

    «Зидан хотел, чтобы я остался в команде. Я был счастлив в Мадриде. Но я не хотел быть игроком замены. Я достиг момента, когда мне надо было играть и расти как футболисту, покинуть зону комфорта.

    В Мадриде все было слишком удобно, и я не хотел этого. Я всегда голоден до успеха», – сказал 24-летний испанец.

    Сумма перехода Мораты составила 62 миллиона евро. В пяти матчах всех соревнований за новых клуб форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

    Ранее игрок сказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: ESPN

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    16.09.2017 22:12
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    Комментарии7
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      Рейтинг: -55

      Real. 18 сентября 2017, 00:31

      удачи Мората

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 03:56

      ага и перешел в Челси что бы там сесть на скамью .... смешной

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 17 сентября 2017, 02:09

      Потенциал стать основным есть . . .

      0
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      Рейтинг: +2342

      CSKA471 17 сентября 2017, 00:42

      Так себе нап

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 22:25

      Тебе виднее,не подводи раз играешь стартовом составе

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 22:21

      молодец! Росийским игрокам нужно брать пример!

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > MAGOMED2000 16 сентября 2017, 23:56

      Кокорин тебя услышал..)

      0
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