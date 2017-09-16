Мората: «Зидан хотел, чтобы я остался в «Реале», но я не хотел быть игроком замены»

Нападающий «Челси» Альваро Мората рассказал об уходе из «Реала» в июле.

«Зидан хотел, чтобы я остался в команде. Я был счастлив в Мадриде. Но я не хотел быть игроком замены. Я достиг момента, когда мне надо было играть и расти как футболисту, покинуть зону комфорта.

В Мадриде все было слишком удобно, и я не хотел этого. Я всегда голоден до успеха», – сказал 24-летний испанец.

Сумма перехода Мораты составила 62 миллиона евро. В пяти матчах всех соревнований за новых клуб форвард забил три гола и отдал две результативные передачи.

Ранее игрок сказал, что мог перейти в «Манчестер Юнайтед».