Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» и сравнялся с «Зенитом» по набранным очкам

    Завершился очередной матч десятого тура РФПЛ. «Краснодар» в гостях уверенно разобрался с махачкалинским «Анжи». Наибольший вклад в победу сделал бразилец Вандерсон, забивший два гола.

    Теперь «быки» делят первую строчку турнирной таблицы с санкт-петербургским «Зенитом».

    Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

    Анжи (Махачкала) – Краснодар – 1:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Смолов, 39; 0:2 – Клаэссон, 55; 0:3 – Вандерсон, 67; 0:4 – Вандерсон, 71; 1:4 – Полуяхтов, 77; 1:5 – Окриашвили, 79.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов. Армаш, Тетрашвили (Гулиев, 74), Самарджич, Афонин, Хубулов (Липартия, 61), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев, 31).

    «Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 82), Петров, Побдерезкин, Каборе, Перейра (Окриашвили, 75), Клаэссон (Вандерсон, 64), Смолов.

    Предупреждения: Маркелов, 90 – нет.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 20:50
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 17 сентября 2017, 10:22

      Неплохо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 17 сентября 2017, 09:59

      Хорошая игра. Краснодар с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +794

      VeniaminS 17 сентября 2017, 01:14

      Нормально!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17834

      ilichkadr 16 сентября 2017, 21:24

      Анжи-дотационный колхоз.....Другого результата и быть не должно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2017, 21:18

      Включил матч на 35 минуте, чтобы посмотреть на Базелюка... А его уже не было... В чём там дело? Травма? Заменили на 31 минуте!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 20:54

      Разгром по игре и по сути!... Никакого сопротивления, Краснодар и пятками раскидывал и пижонил в эпизодах - и всё равно ПЯТЬ!!!...))) С победой!!..
      Анжи жаль, тренер в гневе чуть навес над запасными не раскурочил!...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11