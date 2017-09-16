РФПЛ. «Краснодар» разгромил «Анжи» и сравнялся с «Зенитом» по набранным очкам

Завершился очередной матч десятого тура РФПЛ. «Краснодар» в гостях уверенно разобрался с махачкалинским «Анжи». Наибольший вклад в победу сделал бразилец Вандерсон, забивший два гола.

Теперь «быки» делят первую строчку турнирной таблицы с санкт-петербургским «Зенитом».

Чемпионат России. РФПЛ. 10-й тур

Анжи (Махачкала) – Краснодар – 1:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Смолов, 39; 0:2 – Клаэссон, 55; 0:3 – Вандерсон, 67; 0:4 – Вандерсон, 71; 1:4 – Полуяхтов, 77; 1:5 – Окриашвили, 79.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов. Армаш, Тетрашвили (Гулиев, 74), Самарджич, Афонин, Хубулов (Липартия, 61), Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк (Кацаев, 31).

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский (Жигулев, 82), Петров, Побдерезкин, Каборе, Перейра (Окриашвили, 75), Клаэссон (Вандерсон, 64), Смолов.

Предупреждения: Маркелов, 90 – нет.

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