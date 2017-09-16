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    Из последних 86-ти ударов «Бернли» пропустил только два

    «Бернли» сыграл вничью с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура чемпионата Англии – 1:1.

    По информации английского журналиста Тайрона Маршалла, команда пропустила лишь два гола после последних 86-ти ударов по воротам.

    Команда Шона Дайча с восемью очками занимает пятое место в турнирной таблице.

    Результаты «Бернли» в АПЛ-2017/18:

    1-й тур: Челси – Бернли – 2:3 (0:3)

    2-й тур: Бернли – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

    3-й тур: Тоттенхэм – Бернли – 1:1 (0:0)

    4-й тур: Бернли – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

    5-й тур: Ливерпуль – Бернли – 1:1 (1:1)

    Источник: Twitter

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    16.09.2017 20:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 сентября 2017, 03:57

      Автор (англ. журналист) удосужился сложить удары в сторону ворот Бернли за посл. 3 матча, но забыл упомянуть, что в створ ворот шли при этом лишь 18 (из 86). Можно прибавить, что ворота Бернли защищали поровну два вратаря - Ник Поуп и Том Хитон, а также добавить 3(0) удара Блэкберна в Кубке Лиги.

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