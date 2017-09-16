Из последних 86-ти ударов «Бернли» пропустил только два

«Бернли» сыграл вничью с «Ливерпулем» в рамках 5-го тура чемпионата Англии – 1:1.

По информации английского журналиста Тайрона Маршалла, команда пропустила лишь два гола после последних 86-ти ударов по воротам.

Команда Шона Дайча с восемью очками занимает пятое место в турнирной таблице.

Результаты «Бернли» в АПЛ-2017/18:

1-й тур: Челси – Бернли – 2:3 (0:3)

2-й тур: Бернли – Вест Бромвич – 0:1 (0:0)

3-й тур: Тоттенхэм – Бернли – 1:1 (0:0)

4-й тур: Бернли – Кристал Пэлас – 1:0 (1:0)

5-й тур: Ливерпуль – Бернли – 1:1 (1:1)