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    Жена Васина: «После гола ЦСКА «Бенфике» я даже прыгала на диване. Это было супер!»

    Супруга защитника ЦСКА Виктора Васина Евгения рассказала о том, что как семья поддерживает армейцев.

    «Я всегда настраиваюсь на победу. Не пропускаю ни одного домашнего матча. И сын тоже не пропускает, для нас это очень важно. Для Вити очень ценно, что мы посещаем матчи. Переживаю очень сильно. Один раз закололо сердце так, что я уже за себя испугалась. Поэтому сейчас работаю над собой, чтобы поднимать стрессоустойчивость. Пока не получается.

    Мой сын все пытается повторить этот момент (гол Жемалетдинова в ворота «Бенфики» в 1-м туре группового этапа ЛЧ – прим. «Бомбардира») дома, репетирует. Это было супер! Я даже прыгала на диване, чего от себя вообще не ожидала. Естественно, после такого позитивное настроение», — сказала Васина в интервью каналу ЦСКА в YouTube.

    В августе 2015 года у пары родился второй сын Кирилл.

    Источник: YouTube

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    16.09.2017 20:16
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 18 сентября 2017, 18:58

      Да,что там жена!Вся мать Россия прыгала,что мы победили!Вперед Россия, победим красиво!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1811

      gor77 17 сентября 2017, 13:18

      Бомбардир - источник не Youtube, а ЦСКА ТВ. Хотя вы продолжаете своё направление - вместо полного интервью, вы делите на части, либо выкладываете в том виде, которое вам интересно.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 17 сентября 2017, 11:48

      В последнее время при ЛЮБОМ голе от ЦСКА можно прыгать.....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1687

      Tostao 17 сентября 2017, 01:22

      Когда Васин косячит в обороне, в пору под диван лезть.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 16 сентября 2017, 23:42

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      - "Я даже прыгала на диване, чего от себя вообще не ожидала".
      Я тоже от тебя этого не ожидал.

      -5
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    • ...
      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 16 сентября 2017, 20:50

      Да причем тут жена Васина? Это бомбардир пытается к своим беспонтовым статейкам притянуть хоть какое-то внимание. Не в первый и не в последний раз. Позорище.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2306

      4agaaa 16 сентября 2017, 20:36

      Женщина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 20:35

      Она сказала "этот момент",а про гол "бомбардир"добавил(к нему все вопросы)..

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 20:24

      "...гол Васина в ворота «Бенфики» в 1-м туре группового этапа ЛЧ ..."
      Может я что-то упустил??...

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > insider_retro 16 сентября 2017, 20:30

      Наверное, это она что-то упустила)

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 > insider_retro 16 сентября 2017, 20:33

      Женщина, а тем более жена Васина - какой с нее спрос?! Тем более Васин фактически "сделал" гол, Тимуру оставалось только пробить мимо вратаря на добивании.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Майор Дзагоев 16 сентября 2017, 20:41

      Вопрос не к даме, а к выпускающему редактору....)))

      6
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 > insider_retro 18 сентября 2017, 05:51

      если бы он еще был у Бомбардира...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +46

      kirya088 16 сентября 2017, 20:24

      А Васин забил разве

      2
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