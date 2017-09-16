Жена Васина: «После гола ЦСКА «Бенфике» я даже прыгала на диване. Это было супер!»

Супруга защитника ЦСКА Виктора Васина Евгения рассказала о том, что как семья поддерживает армейцев.

«Я всегда настраиваюсь на победу. Не пропускаю ни одного домашнего матча. И сын тоже не пропускает, для нас это очень важно. Для Вити очень ценно, что мы посещаем матчи. Переживаю очень сильно. Один раз закололо сердце так, что я уже за себя испугалась. Поэтому сейчас работаю над собой, чтобы поднимать стрессоустойчивость. Пока не получается.

Мой сын все пытается повторить этот момент (гол Жемалетдинова в ворота «Бенфики» в 1-м туре группового этапа ЛЧ – прим. «Бомбардира») дома, репетирует. Это было супер! Я даже прыгала на диване, чего от себя вообще не ожидала. Естественно, после такого позитивное настроение», — сказала Васина в интервью каналу ЦСКА в YouTube.

В августе 2015 года у пары родился второй сын Кирилл.