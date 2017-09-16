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    «Анжи» и «Краснодар» забили на двоих шесть голов

    Завершился матч десятого тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром» (1:5). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.

    0:1 – Смолов, 39

    0:2 – Клаэссон, 55

    0:3 – Вандерсон, 67

    0:4 – Вандерсон, 71

    1:4 – Полуяхтов, 78

    1:5 – Окриашвили, 79

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.09.2017 21:03
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 17 сентября 2017, 00:15

      что твориться с клубом?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      lNeTl 16 сентября 2017, 23:50

      Что мешало так в еврокубке играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +248

      Mihei888 16 сентября 2017, 23:21

      3 красивый гол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 16 сентября 2017, 21:32

      наверное если счет 3:3 то можно сказать на двоих
      а так

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > BAIv 16 сентября 2017, 22:03

      + поклонник анжи писал наверно чтоб не так обидно было :D

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2

      Anjaners 16 сентября 2017, 21:22

      В Махадане создали не комманаду, а колхоз какойто

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 сентября 2017, 21:19

      3 гол топовый!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > С@НЁК. 16 сентября 2017, 22:04

      да оба гола вандерсона огонь)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +479

      С@НЁК. > h3LL1k 16 сентября 2017, 22:04

      согласен)

      0
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      Рейтинг: +11

      губденец... 16 сентября 2017, 21:12

      АБДУЛАТИПОВА НАДО БЫЛО ВЫПУСТИТЬ,

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 > губденец... 16 сентября 2017, 22:29

      думаешь усатик помог бы?)

      -1
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 16 сентября 2017, 20:46

      да тут уже упятерил

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 сентября 2017, 20:39

      Не Клаэссон!Его фамилия Классон(на шведском наречии EA дает Ё - он Клёссон)))

      1
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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Pourport 16 сентября 2017, 21:33

      два выхода запорол при счете 0:0 этот клёссон

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 16 сентября 2017, 20:23

      Зыканско..)

      А опасная игра?Ну,да ладно..всё равно классиво.

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