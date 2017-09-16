«Анжи» и «Краснодар» забили на двоих шесть голов

что твориться с клубом?
Завершился матч десятого тура РФПЛ между махачкалинским «Анжи» и «Краснодаром» (1:5). Предлагаем вашему вниманию все голы встречи.
0:1 – Смолов, 39
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
0:2 – Клаэссон, 55
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
0:3 – Вандерсон, 67
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
0:4 – Вандерсон, 71
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
1:4 – Полуяхтов, 78
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.
1:5 – Окриашвили, 79
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— РФПЛ (@rfpl) 16 сентября 2017 г.