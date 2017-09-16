Базелюк, Прудников и Маркелов – в атаке «Анжи»; Смолов сыграет на острие у «Краснодара»

Анжи в три игрока линии нападения решили, наверное, загонять Краснодар, как зайцев в поле...)) И навтыкать сколько бог отпишет!!...)
Но просядет ли Краснодар, имея на борту Фёдора, Клаэссона и Перейру??!!...)))
Голы будут, а сколько и в чьи ворота, раскинет игра!!...)))
«Анжи» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.
«Анжи»: Будаков, Полуяхтов. Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк.
«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Побдерезкин, Каборе, Перейра, Клаэссон, Смолов.
Встреча пройдет в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.
Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!