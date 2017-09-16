Базелюк, Прудников и Маркелов – в атаке «Анжи»; Смолов сыграет на острие у «Краснодара»

«Анжи» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

«Анжи»: Будаков, Полуяхтов. Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк.

«Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Побдерезкин, Каборе, Перейра, Клаэссон, Смолов.

Встреча пройдет в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

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