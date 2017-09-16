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    Базелюк, Прудников и Маркелов – в атаке «Анжи»; Смолов сыграет на острие у «Краснодара»

    «Анжи» и «Краснодар» назвали стартовые составы на матч 10-го тура РФПЛ.

    «Анжи»: Будаков, Полуяхтов. Армаш, Тетрашвили, Самарджич, Афонин, Хубулов, Данченко, Прудников, Маркелов, Базелюк.

    «Краснодар»: Крицюк, Шишкин, Мартынович, Гранквист, Газинский, Петров, Побдерезкин, Каборе, Перейра, Клаэссон, Смолов.

    Встреча пройдет в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

    Ставь на матч в конкурсе прогнозов и становись звездой!

    Источник: РПЛ

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    16.09.2017 17:43
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 17:56

      Анжи в три игрока линии нападения решили, наверное, загонять Краснодар, как зайцев в поле...)) И навтыкать сколько бог отпишет!!...)
      Но просядет ли Краснодар, имея на борту Фёдора, Клаэссона и Перейру??!!...)))
      Голы будут, а сколько и в чьи ворота, раскинет игра!!...)))

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > insider_retro 16 сентября 2017, 18:24

      только в сторону анжи, краснодару пора уже свергать газовый политпроект с вершины

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