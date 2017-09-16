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    Гвардиола: «Никто не может сидеть за одним столом с Месси»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе пока еще далеко до рекордов форварда «Барселоны» Лионеля Месси. При этом испанский специалист отметил, что в будущем 18-летний француз может стать выдающимся игроком.

    Напомним, Гвардиола работал с аргентинцем в каталонском клубе с 2008 по 2012 годы.

    «Никто не может сидеть за одним столом с Месси. Возможно, Мбаппе. Он – топ-игрок и станет выдающимся футболистом, я в этом уверен. Но мы должны подождать, пока Килиан приблизится к тому, что сделал Месси за 10 или 12 лет или Роналду, к примеру.

    Думаю, Месси проводит 60-70 матчей каждый сезон, постоянно забивает и помогает партнерам, никогда не травмируется, играя при этом через каждые три дня. Это потому, что он контролирует свое тело.

    Когда я только возглавил «Барселону», на своей первой пресс-конференции я попытался сказать, что на тот момент в команде имелся особый игрок, такой как Месси. Впоследствии я понял, что он был лучшим игроком, которого я когда-либо видел, но я не хотел взваливать груз на его плечи», – сказал Гвардиола.

    Источник: Goal.com

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    16.09.2017 17:39
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 22:22

      А Месси тоже с другого планеты?

      0
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      Рейтинг: +2556

      andrej-lucevich 16 сентября 2017, 21:55

      Месси лучший!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka 16 сентября 2017, 21:47

      хосепка...хорошо всё сказал,добавить НЕЧЕГО...

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 16 сентября 2017, 20:17

      Каждый игрок это индивидум, поэтому Мбампе никогда не сидеть с Месси за одной партой! Да и вообще Месси родился с мячиком и это его главный козырь! И этого у него не отнять....!

      1
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      Рейтинг: +1167

      Александр52 16 сентября 2017, 20:04

      Золотые слова.Всё именно так. Месси лучший.

      2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 18:31

      "...Месси проводит 60-70 матчей каждый сезон, постоянно забивает и помогает партнерам, никогда не травмируется, играя при этом через каждые три дня.."!!!!!!!!!!!!
      Это к вопросу об усталости, полезности и травмированности наших витязей!!!
      Помнится уже после 3-его тура зашипели - кактрудно, как часто!!!
      Поэтому долго ещё Лео будет сидеть в одиночку... Ну может кто и подсядет!...)))

      3
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 сентября 2017, 18:19

      кокорина некотоые сажают рядом с ним..

      1
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      Рейтинг: +901

      Krics 16 сентября 2017, 17:56

      Я не видел игру Пеле, Яшина в живую, но видел игру Марадоны, Месси и Рональду. Такие единицы, штучный талант.

      6
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