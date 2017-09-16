Гвардиола: «Никто не может сидеть за одним столом с Месси»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что нападающему «ПСЖ» Килиану Мбаппе пока еще далеко до рекордов форварда «Барселоны» Лионеля Месси. При этом испанский специалист отметил, что в будущем 18-летний француз может стать выдающимся игроком.

Напомним, Гвардиола работал с аргентинцем в каталонском клубе с 2008 по 2012 годы.

«Никто не может сидеть за одним столом с Месси. Возможно, Мбаппе. Он – топ-игрок и станет выдающимся футболистом, я в этом уверен. Но мы должны подождать, пока Килиан приблизится к тому, что сделал Месси за 10 или 12 лет или Роналду, к примеру.

Думаю, Месси проводит 60-70 матчей каждый сезон, постоянно забивает и помогает партнерам, никогда не травмируется, играя при этом через каждые три дня. Это потому, что он контролирует свое тело.

Когда я только возглавил «Барселону», на своей первой пресс-конференции я попытался сказать, что на тот момент в команде имелся особый игрок, такой как Месси. Впоследствии я понял, что он был лучшим игроком, которого я когда-либо видел, но я не хотел взваливать груз на его плечи», – сказал Гвардиола.