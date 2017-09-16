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    Эдер «Хочу выйти на поле в матче с «Амкаром» и забить»

    Нападающий «Локомотива» Эдер поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром».

    «Против «Амкара» нужно сыграть компактно, агрессивно в каждом эпизоде. Забивать голы и оказывать давление.

    Выйду ли я в стартовом составе? Пока не знаю, сегодня будем тренироваться. Вчера был выходной. Посмотрим. Конечно же, я хочу сыграть и забить», – сказал Эдер.

    Поединок «Локомотив» – «Амкар» состоится в понедельник, 18 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. В нынешнем сезоне в составе железнодорожников Эдер принял участие в двух встречах, проведя в общей сложности 82 минуты на поле и не отметившись результативными действиями.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.09.2017 16:39
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +361

      sergan113 18 сентября 2017, 18:12

      пока никакой.

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 сентября 2017, 09:09

      Амкар непростая команда, может преподнести сюрприз...

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 сентября 2017, 18:58

      Надо забивать , а то пока впечатления не очень .

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 16 сентября 2017, 18:34

      Пока игру показывает средненькую! До Ари далеко.

      0
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      Рейтинг: +54

      Fabbro 16 сентября 2017, 17:44

      Есть все шансы забить, посмотрим.

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 16:56

      Время аренды будет неумолимо заканчиваться, а потому надо успеть в оставшихся матчах настучать с 10 голов и 3-6 ассистов!!... Показать, типа, чему там на Португальщине научили!!...))

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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 16:43

      Франции в финале забил.Великому Амкару вряд ли забьешь.(не в обиду фанам Амкара)

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