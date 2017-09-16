Эдер «Хочу выйти на поле в матче с «Амкаром» и забить»

Нападающий «Локомотива» Эдер поделился мнением о предстоящем матче 10-го тура РФПЛ с «Амкаром».

«Против «Амкара» нужно сыграть компактно, агрессивно в каждом эпизоде. Забивать голы и оказывать давление.

Выйду ли я в стартовом составе? Пока не знаю, сегодня будем тренироваться. Вчера был выходной. Посмотрим. Конечно же, я хочу сыграть и забить», – сказал Эдер.

Поединок «Локомотив» – «Амкар» состоится в понедельник, 18 сентября, и начнется в 19:30 по московскому времени. В нынешнем сезоне в составе железнодорожников Эдер принял участие в двух встречах, проведя в общей сложности 82 минуты на поле и не отметившись результативными действиями.