«Манчестер Юнайтед» следит за хавбеком «Бенфики» Живковичем

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отслеживает полузащитника «Бенфики» Андрию Живковича. Португальский специалист отправил скаутов клуба наблюдать за выступлениями 21-летнего игрока.

Представители «красных дьяволов» присутствовали на матче лиссабонцев в первом туре группового раунда Лиги чемпионов с ЦСКА (1:2), в котором хавбек отметился голевой передачей.

Сообщается, что разведчики «Манчестер Юнайтед» присутствовали на всех трех встречах с участием Живковича в нынешнем сезоне.

В прошлой кампании серб принял участие в 24-х матчах во всех турнирах, отметившись одним мячом и 11-ю результативными передачами.