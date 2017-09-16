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    Фанату «Спартака» грозит пять лет тюрьмы за нападение на полицейских в Мариборе

    Одному из болельщиков московского «Спартака», посетивших на этой неделе словенский Марибор по случаю матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против одноименной команды, грозит пять лет лишения свободы.

    Об этом рассказал друг задержанного в Словении фаната.

    «Произошло это следующим образом. Перед входом на стадион произошла стычка с полицейскими, потому что они без причин отказывались пропускать толпу на трибуну и образовали давку. Волнения продолжались несколько секунд, после чего запуск на стадион продолжился.

    При этом человек, находящийся сейчас под следствием, спокойно и без каких-либо проблем прошел на сектор до начала этого инцидента, у нас есть даже подтверждающее видео. После финального свистка полиция задержала фаната, который по описанию был похож на одного из участников конфликта.

    Сейчас полиция вменяет ему нападение на трех полицейских. Загадка, правда, как он мог напасть на этих самых полицейских, не покидая балкон, но переубедить словенцев на первом суде не вышло. Тем более, они якобы нашли этих троих полицейских, хотя все это звучит странно.

    Сейчас Андрею грозит пять лет лишения свободы, если мы не предоставим фотографии и видеоматериалы, подтверждающие его непричастность к потасовке», – сообщил болельщик.

    Напомним, что игра в Мариборе завершилась со счетом 1:1.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2017 16:12
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    Комментарии20
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 20 сентября 2017, 12:27

      - хочу обратиться к "обвинителям" !, Вы там, на стадионе были???, Вы ситуацию изнутри знаете???, а х....и тогда пи.......е, прокуроры ху...........Я там был!!!

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > кеша_КБ 20 сентября 2017, 21:01

      Тоже пе..ей получил или убежал хвост под жопу как пёс.

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      Рейтинг: +587

      спартач-тверь > кеша_КБ 22 сентября 2017, 18:33

      Если был, давай правду

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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > спартач-тверь 23 сентября 2017, 08:28

      - правда в том, что драка была,но "свинтили" не того человека, вернее - не того, кто является конкретным фигурантом эпизода( очевидно, когда-то Андрей уже "попадал" по другим эпизодам - это и послужило поводом для ареста), у них тоже есть "план", и винтят людей для "галочки"(лишь бы кого), тем более скоро ЧМ2018, а кое-кому этот ЧМ - как кость в горле!Вот и пытаются показать всему миру - смотрите, какие эти русские плохие и т.д....Я сам - не "УЛЬТРАС"...может поэтому на свободе...вообще, тема долгая, но я так, вкратце...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 сентября 2017, 17:37

      Вот таких х..ев крепко наказать надо,и со участников тоже хорошенько при учит надо.За границе хрен право качаешь.Знай ты там никто,у них свои правило и свои законы.

      -1
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      Рейтинг: +744

      кеша_КБ > САНЁК17 20 сентября 2017, 12:28

      - а ты, для начала, русский язык выучи!, клоун...

      -1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 сентября 2017, 17:40

      Это не Российская Федерация где над полицейскими можно делать все что угодно. Плевать в них,срывать погоны, оскорблять, оказывать прямое неповиновение законным требованиям, считая их не законными. Наверное это болельщик на секунду забыл,что находиться не в РФ и по привычке вёл себя как на Родине, но Словакия, это не Россия, там полицейские защищены законом.

      3
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 > Болельщик Реал Мадрида 16 сентября 2017, 21:22

      это в Словакии
      как вы пишите,
      а в словении все иначе))))

      1
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      ...
      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида > alex1951 17 сентября 2017, 12:49

      Наверное просто ошибся, но все равно суть дела не меняет!

      0
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      Рейтинг: -153

      SLAVAKPCC 16 сентября 2017, 17:30

      После америкосовского фильма про наших фанатов,нас теперь по полной будут иметь,чтобы слить ЧМ

      2
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 16 сентября 2017, 17:30

      Как-то странно все это звучит. Вообще-то, это полиция должна предоставлять суду доказательства того, что именно этот человек на них нападал, или в Словении не существует понятия -
      презумпция невиновности.

      2
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > Andrey160268 16 сентября 2017, 20:40

      А это только в нашей стране так, что для того что бы доказать что мента оскорбили, ударили и т.д. нужны обязательные показания гражданского лица об этом, потому то любое пережравшее быдло может себя вести очень смело и вызывающе. А в Европе такое не прокатит, о чем наверное этот "невиноватый" парень, просто зашедший на стадион, забыл...

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 16:44

      впрочем ничего нового

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 16:35

      С полицаями везде лучше не связываться, не гарцевать и уж тем более не нападать!... Впаяют в соответствии с законом и никакие поручительства не помогут... Хорошо, если удастся доказать неправомерность задержания или непричастность... А то привыкли маску на лицо напялить и геройствовать безнаказанно... Не всегда прокатывает...

      5
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 16 сентября 2017, 16:27

      5 лет в словенской турме ,
      это все равно ,что в России в 3* ом отеле....
      повезло чуваку....плюс денег заработает....в Европе платят,кто не знает...
      сам торчал,но в Щвеции..

      1
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ > alex1951 16 сентября 2017, 16:42

      Звучит как призыв ехать в европейские тюрьмы)) Докатились !

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      Рейтинг: +6309

      порт 16 сентября 2017, 16:21

      Конечно оговорили болельщика. Все же знаю что болелы КБ самые спокойные и тихие, и вообще на футбол они приходят с книжками и полными карманами конфет.

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      Рейтинг: +309

      MrSmit > порт 16 сентября 2017, 16:44

      Согласен, не то что питерское быдло.

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > порт 16 сентября 2017, 17:31

      Без фантиков.

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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 > MrSmit 16 сентября 2017, 20:45

      Ты читай внимательнее, быдло было задержано.

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