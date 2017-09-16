Моуринью: «Сейчас место «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ не имеет значения»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не придает значения тому факту, что манкунианцы находятся наверху турнирной таблицы АПЛ после четырех туров, деля первую строчку с соседями из «Сити».

«У нас 10 очков, у «Манчестер Сити» также 10 очков. «Челси» набрал девять баллов, «Тоттенхэм», возможно, семь, «Ливерпуль» – семь. Так в чем разница?

Один очко, два, три; один уик-энд или два… У всех этих клубов также есть тренеры, выигрывавшие титулы. Не все это делали в АПЛ, но зато в других странах. Все они добивались успеха», – сказал Моуринью.