Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Моуринью: «Сейчас место «Манчестер Юнайтед» в таблице АПЛ не имеет значения»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью подчеркнул, что не придает значения тому факту, что манкунианцы находятся наверху турнирной таблицы АПЛ после четырех туров, деля первую строчку с соседями из «Сити».

    «У нас 10 очков, у «Манчестер Сити» также 10 очков. «Челси» набрал девять баллов, «Тоттенхэм», возможно, семь, «Ливерпуль» – семь. Так в чем разница?

    Один очко, два, три; один уик-энд или два… У всех этих клубов также есть тренеры, выигрывавшие титулы. Не все это делали в АПЛ, но зато в других странах. Все они добивались успеха», – сказал Моуринью.

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 15:49
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1450

      Sedoi_Goblin 16 сентября 2017, 21:21

      Дипломатамана,однако))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1089

      Cubinec1989 16 сентября 2017, 16:25

      "один очко"

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11