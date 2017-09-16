Майкон отрицает свое пьянство в «Интере»

Бывший защитник итальянского «Интера» Майкон опровергает информацию, выданную о нем еще одним экс-игроком миланцев Янисом Зику.

Напомним, что футболист ранее рассказал, что из-за похмельных синдромов Майкона главному тренеру черно-синих Жозе Моуринью приходилось переносить тренировки команды с утра на вечер, чтобы один из ключевых на тот моментов игроков пришел в кондиции.

«Я не знаком с этим Зику и никогда в «Интере» с ним не играл. Не понимаю, что заставило его так оклеветать меня. Наверное, он захотел немного прославиться. Пьяным на тренировки я никогда не приходил. В противном случае не выиграл бы столько соревнований.

Возможно, подам в суд на Зику. Чтобы впредь больше такого не повторялось», – сказал Майкон.

Бразилец с «Интером» четыре раза выиграл Серию А, один раз – Лигу чемпионов.