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    Майкон отрицает свое пьянство в «Интере»

    Бывший защитник итальянского «Интера» Майкон опровергает информацию, выданную о нем еще одним экс-игроком миланцев Янисом Зику.

    Напомним, что футболист ранее рассказал, что из-за похмельных синдромов Майкона главному тренеру черно-синих Жозе Моуринью приходилось переносить тренировки команды с утра на вечер, чтобы один из ключевых на тот моментов игроков пришел в кондиции.

    «Я не знаком с этим Зику и никогда в «Интере» с ним не играл. Не понимаю, что заставило его так оклеветать меня. Наверное, он захотел немного прославиться. Пьяным на тренировки я никогда не приходил. В противном случае не выиграл бы столько соревнований.

    Возможно, подам в суд на Зику. Чтобы впредь больше такого не повторялось», – сказал Майкон.

    Бразилец с «Интером» четыре раза выиграл Серию А, один раз – Лигу чемпионов.

    Источник: Football Italia

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    16.09.2017 15:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 сентября 2017, 15:49

      РФПЛ бы их заморочки

      0
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    • ...
      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 16 сентября 2017, 15:47

      Тот Интер был неудержим!

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