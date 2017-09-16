Врач «Динамо» – о травме Панченко: «Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но все серьезно»

Врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о предварительном диагнозе нападающего Кирилла Панченко, получившего травму в матче 10-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

После столкновения на 67-й минуте форвард покинул поле лишь с помощью носилок. По словам медика бело-голубых, у футболиста острое повреждение коленного сустава.

«Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведем обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок – связки, другой.

Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает – есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма. Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но все серьезно», – сказал Ярдошвили.

В нынешнем сезоне Панченко провел 10 матчей и забил четыре гола.