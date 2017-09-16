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    Врач «Динамо» – о травме Панченко: «Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но все серьезно»

    Врач «Динамо» Александр Ярдошвили рассказал о предварительном диагнозе нападающего Кирилла Панченко, получившего травму в матче 10-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом» (0:1).

    После столкновения на 67-й минуте форвард покинул поле лишь с помощью носилок. По словам медика бело-голубых, у футболиста острое повреждение коленного сустава.

    «Предварительный диагноз: острая травма коленного сустава. Сегодня вечером проведем обследование, завтра утром будет ясность. Если мениск, это один срок – связки, другой.

    Как себя чувствует Кирилл? Плохо, он сильно расстроен. Человек понимает – есть проблема. Это не какой-то ушиб, а сложная травма. Ситуация может быть чуть лучше или хуже, но все серьезно», – сказал Ярдошвили.

    В нынешнем сезоне Панченко провел 10 матчей и забил четыре гола.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.09.2017 12:36
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 16 сентября 2017, 18:16

      Может всё окажется не так серьёзно. Скорейшего возвращения!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 сентября 2017, 16:47

      Панченко - здоровья от души. "Динамо" не так плохо выглядит, как многим кажется. В середине таблицы будут держаться, может быть чуть ниже. Если даже попадут в стыки по итогам чемпионата - всё в их руках (ногах).

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 16 сентября 2017, 16:30

      Тренер такой!Его вынесли со второго раза канониры,на первом не сменили!

      0
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      Рейтинг: +2161

      Алекc 16 сентября 2017, 14:39

      здоровья Кириллу. для динамо это потеря

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > Алекc 16 сентября 2017, 16:31

      Он за пять матчей 2 раза всего по воротам ударил!Потеря

      -1
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      Рейтинг: +319

      Silver 76 16 сентября 2017, 13:46

      Панченко выздоравливать, а Динамо держатся.

      5
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 16 сентября 2017, 13:24

      Здоровья и только здоровья тебе, Кирилл!

      6
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 16 сентября 2017, 13:04

      жаль..сборной он нужен!

      7
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 сентября 2017, 12:44

      Это действительно плохо... Нападающий впереди часто идёт до конца, это всегда риск... Динамо тяжело даются очки и потеря форварда на длительный срок - это беда... Кириллу выздоровления и реабилитации!!

      8
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