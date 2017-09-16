«Манчестер Юнайтед» решил отказаться от приобретения Варана из-за его проблем со здоровьем

«Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения защитника «Реала» Рафаэля Варана.

Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью в течение долгого времени сохранял интерес к французу. Теперь же выяснилось, что представители манкунианцев прекратили переговоры с 24-летним игроком, поскольку португальский специалист решил не покупать футболиста из-за его проблем со здоровьем.

Примечательно, что именно Моуринью убедил Варана перейти в «Реал» из «Ланса» в 2011 году, несмотря на то, что тогда защитник контактировал с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.