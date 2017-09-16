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    «Манчестер Юнайтед» решил отказаться от приобретения Варана из-за его проблем со здоровьем

    «Манчестер Юнайтед» отказался от идеи приобретения защитника «Реала» Рафаэля Варана.

    Ранее сообщалось, что главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью в течение долгого времени сохранял интерес к французу. Теперь же выяснилось, что представители манкунианцев прекратили переговоры с 24-летним игроком, поскольку португальский специалист решил не покупать футболиста из-за его проблем со здоровьем.

    Примечательно, что именно Моуринью убедил Варана перейти в «Реал» из «Ланса» в 2011 году, несмотря на то, что тогда защитник контактировал с экс-главным тренером «Манчестер Юнайтед» Алексом Фергюсоном.

    Источник: Tribalfootball

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    16.09.2017 12:27
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +6

      p4elo 17 сентября 2017, 03:54

      топлю за реал но варана нужно сплавить как и Данило сплавили ... что один что второй деревья .... а вот пепку отпустили вот это большей косяк ...

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 17:49

      А кто молодых здоровых игроков будет продавать,мозги включай, если сам игрок не хочет.

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