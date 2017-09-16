Бубнов: «У ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над «Ростовом»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом».

Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

«Хотя ЦСКА провел на неделе трудный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», а «Ростов» целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев.

У команды Виктора Гончаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы», – заявил Бубнов.