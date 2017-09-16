Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бубнов: «У ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над «Ростовом»

    Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом».

    Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.

    «Хотя ЦСКА провел на неделе трудный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», а «Ростов» целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев.

    У команды Виктора Гончаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы», – заявил Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 10:08
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 16 сентября 2017, 13:18

      Ростов в гостях у Зени отобрал очки, а с конями верю сыграют достойно....удачи Ростову)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7520

      серега кашин 16 сентября 2017, 12:31

      хватит если судья поможет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 16 сентября 2017, 11:15

      Он забыл уточнить - финансовых ресурсов.))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6939

      mamba9090909 > Eddso 16 сентября 2017, 13:33

      Так об этом и разговор. Чтобы судья судил как надо, нужны финансы.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г 16 сентября 2017, 11:11

      Армейцам физики должно хватить,а вот эмоций может нет. Так же случилось и в игре с Ахматом..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 16 сентября 2017, 11:06

      Буба просто забыл что в Ростове играют МУЖИКИ!!! Ростов даст бой и еще не известно кто победит!!!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3829

      minaev23 > zico2205 16 сентября 2017, 13:03

      Правильно сказал!!!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11