Бубнов: «У ЦСКА должно хватить ресурсов для победы над «Ростовом»

Ростов в гостях у Зени отобрал очки, а с конями верю сыграют достойно....удачи Ростову)))
Известный футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от предстоящего матча 10-го тура чемпионата России между ЦСКА и «Ростовом».
Напомним, встреча пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.
«Хотя ЦСКА провел на неделе трудный матч Лиги чемпионов с «Бенфикой», а «Ростов» целенаправленно готовился к армейцам, поставлю на хозяев.
У команды Виктора Гончаренко должно хватить ресурсов для минимальной победы», – заявил Бубнов.