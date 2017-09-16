Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Клопп рассказал, кто будет основным вратарем «Ливерпуля» в этом сезоне

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Симона Миньоле основным голкипером команды. Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2) место в воротах мерсисайдцев занял Лорис Кариус.

    «Да, Миньоле вернется в ворота «Ливерпуля». Я здесь босс, и мне принимать эти решения.

    Миньоле – наш первый номер. В этом сезоне он сыграет 85–87% матчей», – заявил Клопп.

    Источник: Liverpool Echo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2017 08:36
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 17 сентября 2017, 03:20

      Спартак и Миньоле подведут Клоппа под монастырь. Вылет из ЛЧ и торчание на 8-м месте приведут к тому что вторую половину сезона решения будет принимать уже другой человек.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 16 сентября 2017, 14:06

      у Клоппа в распоряжении два примерно одинаковых голкипера.и,увы,оба нестабильны и надежностью не отличаются.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      allkeeper 16 сентября 2017, 12:18

      Где-то в уголку тихо плачет Кариус, который не виноват в пропущенных от Севильи банках

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11