Клопп рассказал, кто будет основным вратарем «Ливерпуля» в этом сезоне

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Симона Миньоле основным голкипером команды. Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2) место в воротах мерсисайдцев занял Лорис Кариус.

«Да, Миньоле вернется в ворота «Ливерпуля». Я здесь босс, и мне принимать эти решения.

Миньоле – наш первый номер. В этом сезоне он сыграет 85–87% матчей», – заявил Клопп.