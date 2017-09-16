Клопп рассказал, кто будет основным вратарем «Ливерпуля» в этом сезоне

Спартак и Миньоле подведут Клоппа под монастырь. Вылет из ЛЧ и торчание на 8-м месте приведут к тому что вторую половину сезона решения будет принимать уже другой человек.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал Симона Миньоле основным голкипером команды. Напомним, что в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей» (2:2) место в воротах мерсисайдцев занял Лорис Кариус.
«Да, Миньоле вернется в ворота «Ливерпуля». Я здесь босс, и мне принимать эти решения.
Миньоле – наш первый номер. В этом сезоне он сыграет 85–87% матчей», – заявил Клопп.