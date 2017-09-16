Канчельскис: «Промес – средний игрок. Вот и все»

Средненький игрок за 100 матчей забил 50 мячей и 25 передач отдал. С такими показателями у нас легионеров то больше и нет в чемпионате. Так что конча эта пусть не базарит!
Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес не является игроком высокого уровня.
«У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат – «красавец». Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?
Промес – средний игрок. Вот и все. Ничем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его «ни-че-го»…
Может ли Промес перейти в «Ливерпуль»? Вы смеетесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто сожрут! Ну какой «Ливерпуль»?!» – заявил Канчельскис.
В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел девять матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.