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    Канчельскис: «Промес – средний игрок. Вот и все»

    Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес не является игроком высокого уровня.

    «У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат – «красавец». Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?

    Промес – средний игрок. Вот и все. Ничем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его «ни-че-го»…

    Может ли Промес перейти в «Ливерпуль»? Вы смеетесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто сожрут! Ну какой «Ливерпуль»?!» – заявил Канчельскис.

    В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел девять матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 08:06
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 17 сентября 2017, 08:50

      Средненький игрок за 100 матчей забил 50 мячей и 25 передач отдал. С такими показателями у нас легионеров то больше и нет в чемпионате. Так что конча эта пусть не базарит!

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 16 сентября 2017, 15:08

      Забыли про Канчельскиса. Вот он и напоминает. Подленько, обливая других грязью. На Промеса смотреть приятно - игрок, боец! А ты, Андрюша, Моська, прошлогодний снег.

      -3
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 сентября 2017, 13:08

      Канчельскис сам такой был. В сборной от него вообще толку не было. Ни украсть ни покараулить. В "МЮ" числился, от одного этого факта он лучше не стал.

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Супермачо 16 сентября 2017, 14:43

      Ты его хоть одну игру видел? После него то одну бровку приходилось ровнять, то, после перерыва, другую. За тайм перепахивал.
      И больше не говори глупостей. Стыдно(с)!

      2
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > sochi-2013 16 сентября 2017, 15:16

      Не поверишь, видел. И не одну. Сборную на крупных турнирах смотрю с мексиканского ЧМ-86. Еврокубки и внутренний чемпионат чуть раньше. Такой же середнячок, как Шалимов, Добровольский. Раздували их, а толку немного было. И как люди - говнище полное. 94 год их сущность показал.

      0
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      Рейтинг: +189

      Непутриот > sochi-2013 16 сентября 2017, 15:54

      Про Канчельскиса плохо говорят те, кто не видел, как он пахал МЮ! И к тому же он честный человек в отличие от многих!

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Супермачо 16 сентября 2017, 16:45

      Мал был- не помнишь. Загляни в его статистику.

      1
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > sochi-2013 16 сентября 2017, 16:53

      Оценка игрока от статистики не всегда зависит. От ощущения. Карпин мне куда больше нравился на позиции правого полузащитника. А в статистику Канчельскиса я заглянул. Раз он предметом спора является. Статистику Карпина смотреть не буду, в любом случае, даже если цифры будут у него хуже, считаю его лучше Канчельскиса. Из свежих примеров можно Витселя взять. Для многих он - звезда. А я бы его даром не брал.

      0
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > Супермачо 16 сентября 2017, 17:38

      По Витселю согласен. Хотя даром бы взял.))
      Был бы Карпин лучше, играл бы в другом Реале.

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      Рейтинг: +14769

      kykyi 16 сентября 2017, 12:02

      В России другие и не играют.

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      Рейтинг: +168

      RealDiMoNMadrid 16 сентября 2017, 11:35

      Вот странный у нас народ. Загадочный, что ли?
      Когда игрок играет хорошо, то ему даются самые высокие и лестные оценки к его игре. Но стоит ему немного забуксовать и сбавить обороты, причём не важно, плохая форма или проблемы со здоровьем, то его тут же начинают поливать грязью. Вообще без шансов

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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > RealDiMoNMadrid 16 сентября 2017, 16:54

      Про проблемы со здоровьем, ты загнул, а так не вижу противоречия. Было бы странно наоборот- ругать за хорошую и хвалить за плохую.
      Только тут не в тему- игроку дали объективную оценку. Ну не Роналду он и не Погба.

      0
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 16 сентября 2017, 10:39

      Чемпионат у нас и вправду средний, но на фоне такого чемпионата он хорош, но что-бы уровень у футболиста рос,то надо сваливать в более сильный клуб! В сильном чемпионате , он и играть будет посильнее!

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      Рейтинг: +3075

      BAIv > Опорник84 16 сентября 2017, 23:49

      есть такая тема , причем во всех видах спорта

      0
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      Рейтинг: +49

      rahataim 16 сентября 2017, 10:33

      норма играет

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 16 сентября 2017, 10:30

      Я, когда с жесткого бодуна, то же всем не доволен...

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      Рейтинг: +7382

      Сильвербой 16 сентября 2017, 10:22

      Конечно же он средний игрок, иначе он бы не играл в России!!! Вот, бл..я, открытие сделал!!!

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 16 сентября 2017, 08:19

      Встреча с Ливерпулем покажет кто какой игрок. Но лично мое мнение, Канчельскис тоже был довольно таки средненький игрок.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 > oyabun 16 сентября 2017, 08:49

      Средний среди "Жигулей", и средненький среди "Мерседесов"- две большие разницы.
      Для наглядности.

      6
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > oyabun 16 сентября 2017, 09:03

      Канчельскис, как игрок - средне-стабильно-хороший! больше 10 лет в Британии! Как тренер сегодня в пол-нуля,коллега Валеры, а по своим разговорам за других футболистов почти что Василий Уткин.

      5
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > oyabun 16 сентября 2017, 09:12

      По поводу интервью Канчельскиса ,промолчу, а про то что он средний игрок, явно не прав !!!Средних в МЮ не брали, особенно при Фергюссоне

      5
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > acer2003 16 сентября 2017, 09:17

      Да, я не помню, что-бы ещё один наш столько в Британии отыграл...

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      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 16 сентября 2017, 10:54

      Вот тут ты не прав, особенно в последние годы фергюсона было чуть ли не полсостава средних игроков, но Фергюсон умел давать результат), это все признавали, наверное крлме тебя)

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      Рейтинг: +189

      Непутриот > oyabun 16 сентября 2017, 11:16

      Вот не согласен! По сравнению с нынешними игроками ЧР он-игрок высокого класса! Кого еще у нас в МЮ позвали??? Не предвидится! А насчет Промеса он тоже, как всегда, прав! Средненький!

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 > Snerg 16 сентября 2017, 22:03

      Мы говорим о том времени,когда там играл Канчельскис,читайте внимательнее

      0
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      Рейтинг: +665

      Snerg > acer2003 16 сентября 2017, 22:40

      я конечно дико извеняюсь)), но тут написано: Средних в МЮ не брали, особенно при Фергюссоне) , перечитай еще раз что ты сам написал ), таи нигде не указано во времена Канчельскиса)

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