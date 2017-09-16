Канчельскис: «Промес – средний игрок. Вот и все»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис отметил, что полузащитник «Спартака» Квинси Промес не является игроком высокого уровня.

«У нас слабый чемпионат! За какие заслуги его должны позвать в европейский клуб? Да, на нашем уровне Квинси выглядит прилично и все кричат – «красавец». Но в играх на международной арене у него возникают проблемы. Ведь неспроста же?

Промес – средний игрок. Вот и все. Ничем не выделяется на серьезном уровне, действует на чистых мячах. Так все умеют. А вот когда голландца начинают прессинговать, сразу проявляется его «ни-че-го»…

Может ли Промес перейти в «Ливерпуль»? Вы смеетесь, что ли? Да его там скушают за пять копеек, просто сожрут! Ну какой «Ливерпуль»?!» – заявил Канчельскис.

В нынешнем сезоне чемпионата России Промес провел девять матчей, в которых забил шесть голов и сделал три результативные передачи.