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    Парфенов: «Тосно» может брать очки со всеми соперниками»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов в преддверии матча десятого тура чемпионата России со «Спартаком» рассказал, с кем из топ-клубов ему было тяжелее всего играть. При этом специалист отметил, что его команда способна добывать очки в играх с любым соперником.

    – Вы ранее встречались с топ-клубами в этом сезоне – «Зенитом», ЦСКА, «Краснодаром»... С кем было реальнее всего брать очки?

    – Можно делать это со всеми, просто очень много нюансов в каждой встрече. В двух словах не объяснишь. Считаю, что уступали во всех перечисленных матчах мы скорее из-за индивидуальных ошибок, а не в командной игре. Работаем над этим.

    А с точки зрения коллективных взаимодействий сложнее всего оказалось именно в Краснодаре. Наверное, это один из самых тяжелых матчей на старте сезона.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 07:18
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