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    Селюк: «Промес уже устал выступать в чемпионате России»

    Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу необходимо продолжить карьеру в более сильном чемпионате. По мнению Селюка, 25-летний голландец мог бы выступать за «Ливерпуль».

    «Перерос ли Промес РФПЛ? Очень хороший вопрос. Когда Квинси перешел в «Спартак», получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

    Проблема заключается в том, что «Спартак» боится, что в итоге не найдет замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

    Соответствует ли Промес уровню «Ливерпуля»? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители?» – заявил Селюк.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 06:09
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +748

      Kokmarov 16 сентября 2017, 15:19

      Устал!!! Бабло не устал получать?

      0
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      Рейтинг: +842

      sined1951 16 сентября 2017, 12:32

      Вот в матче с Ливерпулем и пусть покажет товар лицом.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +194

      Klodus 16 сентября 2017, 09:38

      Халк и Витсель у него были всего два раза в год.
      Почему-то каждое интервью Селюка конкретно раздражает уровнем суши.

      1
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      Рейтинг: +6911

      sochi-2013 16 сентября 2017, 08:53

      Кто о чем, а купи-продай о комиссионных.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 16 сентября 2017, 07:49

      Таких голландцев десятки по разным клубам Европы феерят, а Ливерпуль один.

      0
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      Рейтинг: +168

      DQ1 16 сентября 2017, 06:40

      Так помнится кто то говорил что уйдет, когда завоюет чемпионство

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 16 сентября 2017, 06:29

      Ой, нашли сильного игрока , пусть в ЛЧ что то покажет.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 16 сентября 2017, 06:24

      В Спартаке Квинси лидер команды, а в Ливерпуле скамейку протирать придется.. поэтому он до сих пор в Москве

      4
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