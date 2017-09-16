Селюк: «Промес уже устал выступать в чемпионате России»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк выразил мнение, что полузащитнику «Спартака» Квинси Промесу необходимо продолжить карьеру в более сильном чемпионате. По мнению Селюка, 25-летний голландец мог бы выступать за «Ливерпуль».

«Перерос ли Промес РФПЛ? Очень хороший вопрос. Когда Квинси перешел в «Спартак», получал намного больше, чем раньше. И несколько лет это заставляло его прогрессировать. Но в какой-то момент его должны были продать и подтянуть другого.

Проблема заключается в том, что «Спартак» боится, что в итоге не найдет замену Квинси, потому и держится за него. А он, в свою очередь, уже психологически устал выступать в чемпионате России. Ему это уже не так интересно. Раньше у тебя в соперниках были, например, Халк и Витсель. А сейчас? Посмотрите налево, посмотрите направо…

Соответствует ли Промес уровню «Ливерпуля»? В принципе, он мог бы там заиграть. Клопп пропагандирует быстрый футбол, это подходит голландцу. Но команда уже укомплектована, нужны ли красным новые исполнители?» – заявил Селюк.