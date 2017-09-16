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    Парфенов: «Эмоции в матче со «Спартаком» будут особенные»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал комментарий по предстоящему матчу 10-го тура против «Спартака».

    – Ни за что не поверю, если вы скажете, что для вас эта встреча – не особенная, а обычная, такая же, как и остальные, просто за три очка.

    – Но это действительно игра за три очка! У нас непростая ситуация в таблице, нужен положительный результат. Приедет «Спартак» – хорошо. Пожалует в гости «Зенит» или «Локомотив» – тоже. Будем настраиваться точно так же.

    Хотя, конечно, для меня лично этот матч кое-что значит. «Спартак» – моя родная команда, отдал ей много лет карьеры, с ней связаны приятные воспоминания о победах. Так что эмоции будут особенные. А для ребят соперник сильный раздражитель хотя бы потому, что он действующий чемпион.

    – Говорите удивительно спокойно. Неужели не екает сердце от предвкушения и волнения?

    – В прошлом сезоне мы уже играли со «Спартаком-2». Понятно, что немного не тот уровень, но на том этапе встречи с красно-белыми тоже воспринимались эмоционально. «Екать» будет уже тогда, когда прозвучит стартовый свисток. Тогда, возможно, что-то нахлынет, ситуация будет восприниматься по-другому. А сейчас я абсолютно спокоен. Нужно грамотно готовиться и думать о том, как противопоставить сопернику свою игру.

    – Есть надежда, что соперник окажется в Санкт-Петербурге выхолощен физически и эмоционально после не очень удачного матча Лиги чемпионов?

    – Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у «Спартака» достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол – активно, первым номером или чуть осторожнее, – мы еще подумаем. Уже над этим размышляем.

    Встреча состоится 17-го сентября в 13:00 по московскому времени.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 01:38
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +479

      С@НЁК. 16 сентября 2017, 08:35

      Удачи Тосно!

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 16 сентября 2017, 06:52

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