Парфенов: «Эмоции в матче со «Спартаком» будут особенные»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов дал комментарий по предстоящему матчу 10-го тура против «Спартака».

– Ни за что не поверю, если вы скажете, что для вас эта встреча – не особенная, а обычная, такая же, как и остальные, просто за три очка.

– Но это действительно игра за три очка! У нас непростая ситуация в таблице, нужен положительный результат. Приедет «Спартак» – хорошо. Пожалует в гости «Зенит» или «Локомотив» – тоже. Будем настраиваться точно так же.

Хотя, конечно, для меня лично этот матч кое-что значит. «Спартак» – моя родная команда, отдал ей много лет карьеры, с ней связаны приятные воспоминания о победах. Так что эмоции будут особенные. А для ребят соперник сильный раздражитель хотя бы потому, что он действующий чемпион.

– Говорите удивительно спокойно. Неужели не екает сердце от предвкушения и волнения?

– В прошлом сезоне мы уже играли со «Спартаком-2». Понятно, что немного не тот уровень, но на том этапе встречи с красно-белыми тоже воспринимались эмоционально. «Екать» будет уже тогда, когда прозвучит стартовый свисток. Тогда, возможно, что-то нахлынет, ситуация будет восприниматься по-другому. А сейчас я абсолютно спокоен. Нужно грамотно готовиться и думать о том, как противопоставить сопернику свою игру.

– Есть надежда, что соперник окажется в Санкт-Петербурге выхолощен физически и эмоционально после не очень удачного матча Лиги чемпионов?

– Поверьте, времени, чтобы восстановиться, у «Спартака» достаточно. Я сам был в этой шкуре, не вижу никаких проблем. Так что такими предположениями успокаивать себя при подготовке точно не будем, уставшими красно-белые не приедут. А как нам выстроить наш футбол – активно, первым номером или чуть осторожнее, – мы еще подумаем. Уже над этим размышляем.

Встреча состоится 17-го сентября в 13:00 по московскому времени.