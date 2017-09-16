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    У Панченко – травма коленного сустава, сегодня «Динамо» объявит сроки восстановления

    «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России уступило «Арсеналу» – 0:1. На 68-й минуте нападающий бело-голубых Кирилл Панченко покинул поле на носилках после столкновения с защитником Игорем Шевченко.

    По информации источника, 27-летний россиянин повредил коленный сустав. Ожидается, что сегодня клуб объявит о сроках восстановления футболиста.

    Для Панченко матч в Туле стал 10-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. На его счету четыре гола.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 01:10
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      DinamoMoscow1923 16 сентября 2017, 09:47

      Этому Шевченко надо было красную давать, ведь видно же, что прямое нарушение

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 16 сентября 2017, 06:52

      Жаль ! Скорейшего выздоровления !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +929

      ДСА 16 сентября 2017, 06:43

      Теперь от Динамо забитых мячей ждать не стоит.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1768

      himik2-62 16 сентября 2017, 01:55

      А скоро в огородах играть

      1
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