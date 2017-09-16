У Панченко – травма коленного сустава, сегодня «Динамо» объявит сроки восстановления

«Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России уступило «Арсеналу» – 0:1. На 68-й минуте нападающий бело-голубых Кирилл Панченко покинул поле на носилках после столкновения с защитником Игорем Шевченко.

По информации источника, 27-летний россиянин повредил коленный сустав. Ожидается, что сегодня клуб объявит о сроках восстановления футболиста.

Для Панченко матч в Туле стал 10-м во всех турнирах в нынешнем сезоне. На его счету четыре гола.