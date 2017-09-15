Джорджевич и Панченко выйдут с первых минут в матче между «Арсеналом» и «Динамо»

опять Бечирай... Вандерсон больше подходит в пару к Панченко, голы хоть забивать умеет...
Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Динамо» на матч 10-го тура РФПЛ.
«Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Каушич, Шевченко, Джорджевич.
«Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Панченко, Тиам, Бечирай.
Встреча пройдет сегодня на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени.
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