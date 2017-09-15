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    Джорджевич и Панченко выйдут с первых минут в матче между «Арсеналом» и «Динамо»

    Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Динамо» на матч 10-го тура РФПЛ.

    «Арсенал»: Габулов, Комбаров, Беляев, Сунзу, Альварес, Максимов, Бурчану, Александров, Каушич, Шевченко, Джорджевич.

    «Динамо»: Шунин, Терехов, Козлов, Рыков, Хольмен, Соснин, Сапета, Темников, Панченко, Тиам, Бечирай.

    Встреча пройдет сегодня на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:30 по московскому времени.

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    Источник: РПЛ

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    15.09.2017 18:11
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 сентября 2017, 19:36

      опять Бечирай... Вандерсон больше подходит в пару к Панченко, голы хоть забивать умеет...

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 19:10

      Очки нужны обоим коллективам, поэтому надеюсь, что игра будет на встречных курсах, острая и динамичная!!.. Сегодня мне больше импонирует Арсенал!..
      Но удачной и результативной игры форвардам обеих команд!!!

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