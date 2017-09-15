Широков: «За «Спартаком» никогда не следил, он мне в принципе не интересен»

В Зените он заиграл, да как! Но был конфликт с фанатами. Делал вид, что фанат хоккейного СКА.
Поиграл в Краснодаре. Расхвалил клуб, мечтал там остаться.
Пришел в Спартак, расхвалил клуб, раздарил футболки фанатам.
Пришел в ЦСКА, опять же расхвалил клуб. Стал фанатом хоккейного ЦСКА.
А в итоге ему, как оказалось, класть на всех.
Гнилой человечешко, быдло подмосковное. Зачем эту гниль зловонную поставили главой союза футболистов? Ему плевать на футбол.
Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков признался, что не следил за матчами своих бывших команд в еврокубках. Глава Общероссийского профессионального союза футболистов также заявил, что не смотрит матчи РФПЛ.
«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.
За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел.
За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда», — сказал Широков.