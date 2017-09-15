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    Широков: «За «Спартаком» никогда не следил, он мне в принципе не интересен»

    Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков признался, что не следил за матчами своих бывших команд в еврокубках. Глава Общероссийского профессионального союза футболистов также заявил, что не смотрит матчи РФПЛ.

    «Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.

    За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел.

    За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда», — сказал Широков.

    Источник: RT

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    15.09.2017 15:06
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +738

      Ljungberg9 25 сентября 2017, 01:38

      В Зените он заиграл, да как! Но был конфликт с фанатами. Делал вид, что фанат хоккейного СКА.
      Поиграл в Краснодаре. Расхвалил клуб, мечтал там остаться.
      Пришел в Спартак, расхвалил клуб, раздарил футболки фанатам.
      Пришел в ЦСКА, опять же расхвалил клуб. Стал фанатом хоккейного ЦСКА.

      А в итоге ему, как оказалось, класть на всех.
      Гнилой человечешко, быдло подмосковное. Зачем эту гниль зловонную поставили главой союза футболистов? Ему плевать на футбол.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 15 сентября 2017, 23:39

      Он наверное глава профсоюза гавнодавов. а не футболистов.

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      Рейтинг: +5179

      Каратель 15 сентября 2017, 21:52

      вот трепло то,"а кому интересен широков?" вот этот вопрос задали бы клубам.кто за его деятельностью следит,где играл нагадил порядочно,а теперь ещё и кудахчет

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 15 сентября 2017, 19:55

      Ну вроде по должности должен следить за всеми командами,иначе к чему занимать это место,шёл бы торговать или в ресторанный бизнес,а так вроде в футбольной теме а футбол ему не интересен

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      Рейтинг: +1212

      fanchik 15 сентября 2017, 19:42

      Доигрался в футбол до "тошноты " ,что футбол противно смотреть.За чем тогда занимать еще должность в футболе , важную для футболистов ,если не следишь что происходит в российском футболе.

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      Рейтинг: -13

      Popularov 15 сентября 2017, 19:13

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Федун МОЛОДЕЦ!!!
      Делает очень ВАЖНОЕ и НУЖНОЕ дело для Спартака!
      Спартаку очень повезло с Федуном и я за Спартак очень рад!
      Есть у Федуна и отрицательные моменты, а у кого их НЕТ???
      При том ОГРОМНОМ административном ресурсе РФС, который задействовал Федун, при ТОТАЛЬНОМ календарном и судейском ресурсе, Спартак ПРОВАЛИЛ старт сезона.
      Вот, что ОБИДНО!
      У Спартака состав неплохой!
      Дай Бог, другим командам такой СОСТАВ иметь!
      Федун молодец, СТАРАЕТСЯ для Спартака, всеми правдами и НЕ ПРАВДАМИ, но все его старания РАЗБИВАЮТСЯ о ПЛОХУЮ работу Карреры и его тренерского штаба!
      Календарь составлен под Спартак!
      Со всеми своими ОСНОВНЫМИ конкурентами - Зенитом, ЦСКА, Локомотивом, Краснодаром и отчасти с Динамо - спартаковские сыграли до группового этапа Лиги Чемпионов!
      Пока ЦСКА, Зенит, Краснодар отдувались в еврокубках, Спартак на СВЕЖАЧКА с ними играл и недельно готовился!
      Это НЕ МЕЛОЧИ!
      Эти административные, календарные и судейские "мелочи" уже ВЛЕТЕЛИ Федуну в "копеечку"!
      Однако, в этом сезоне 2017/18 Спартак уже провалил старт сезона, а ПРОВАЛИТЬ намного легче, чем ИСПРАВИТЬ!
      Это говорит о том, что Каррера плохо подготовился в межсезонье, в отличие от Палыча в Локомотиве!
      Палыч ограничен всеми ресурсами, которыми обладает Спартак, но Сёмину УДАЛОСЬ резво стартануть и держать планку на уровне призовых мест.
      Палыч вверху, на ЛИХОМ железнодорожном коне Локомотива, а Каррера в провале и внизу турнирной таблицы.
      Спартаковцы РАЗУЧИЛИСЬ честно побеждать, только и надеются на СКАНДАЛЬНУЮ помощь арбитров!
      Всё дело в ТРЕНЕРЕ, как он готовит команду и как у него поставлен тренировочный процесс.
      Именно от тренировочного процесса зависят результаты команд!
      Плюс индивидуальное мастерство игроков, которое тоже совершенствуется и поддерживается на высоком футбольном уровне на ТРЕНИРОВКАХ!
      Для примера возьмите Ростов образца Курбана Бердыева сезона 2016/17!
      Он средних игроков, которые звёзд с неба не хватали, ПРЕВРАТИЛ в хороших футболистов и именно за СЧЁТ грамотного тренировочного ПРОЦЕССА!!!
      Как игроки Ростова заиграли в нашем российском чемпионате и в Европе!!!
      ВСЕ видели и вы видели!
      Если старт плохой и ПРОВАЛЕН, то и подготовка к сезону была ПЛОХАЯ и ПРОВАЛЬНАЯ!
      Как с такой игрой Спартак будет играть в Лиге чемпионов???
      В прошлом году, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Аленичев и его тренерский штаб!
      В этом сезоне, кто готовил команду Спартак к сезону???
      Правильно. Каррера и его тренерский штаб!
      Как говорится, ПОЧУВСТВУЙТЕ разницу!
      В прошлом году подготовку к сезону закладывал Аленичев и его тренерский штаб плюс БОЛЬШОЙ и ДЕНЕЖНО затратный административный, календарный и судейский ресурс РФС и Федуна помогли Спартаку, всеми НЕПРАВДАМИ, занять первое место!
      А сейчас подготовительного фундамента Аленичева в Спартаке НЕТ, вот и получили стартовый ПРОВАЛ Карреры!
      Каррера не умеет готовить команду к сезону!
      Что и ТРЕБОВАЛОСЬ доказать!

      -4
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 15 сентября 2017, 19:04

      ... Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА...
      Ни Чехова, ни Толстого, от них тоска.
      Ни забот, ни проблем, бабло на счёте,
      Мне вообще плевать, как вы живёте.

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      Рейтинг: +332

      Gazelvagen877 15 сентября 2017, 18:56

      Вот это заява!!!!!а это сказал чел,который нахер не нужен ни кому стал???баааааааааа,какой противный

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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 15 сентября 2017, 18:27

      Ой!!!а из какой Ж*опы вылезла энта противнючая вонь???... фууу!!!!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 сентября 2017, 17:39

      Интересно он когда это интервью давал думал, что говорил или говорил и потом думал или вообще не думал. Отпиарил себя в рубрике " Гавнюк дня".

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