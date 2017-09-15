Широков: «За «Спартаком» никогда не следил, он мне в принципе не интересен»

Экс-полузащитник «Зенита», «Спартака» и ЦСКА Роман Широков признался, что не следил за матчами своих бывших команд в еврокубках. Глава Общероссийского профессионального союза футболистов также заявил, что не смотрит матчи РФПЛ.

«Я вообще не смотрел матчи в еврокубках, времени не было. Ни «Спартака», ни «Зенита», ни ЦСКА. Что здесь удивительного? Не все их смотрят.

За чемпионатом России тоже не слежу, разве что игру «Зенита» и «Динамо» смотрел.

За «Спартаком» я никогда не следил, он мне в принципе не интересен, как и любая другая команда», — сказал Широков.