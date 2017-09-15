Салах стал лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Месси и Роналду

Значит египтян в Европе уже больше чем европейцев. Вот так и проголосовали. ) Салах игрок очень даже неплохой, если серьезно. Страшно представить даже, что он будет делать в предстоящих матчах с Комбаровым. (((
Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.
Игрок сборной Египта занял первое место в голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА. На награду также претендовали Хамес Родригес («Бавария»), Тайсон («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Неймар («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).
Напомним, что Салах отметился голом в ворота «Севильи» (2:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа ЛЧ.
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— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 15 сентября 2017 г.