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    Салах стал лучшим игроком недели в ЛЧ, обойдя Месси и Роналду

    Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах признан лучшим футболистом недели в Лиге чемпионов.

    Игрок сборной Египта занял первое место в голосовании болельщиков на официальном сайте УЕФА. На награду также претендовали Хамес Родригес («Бавария»), Тайсон («Шахтер»), Ромелу Лукаку («Манчестер Юнайтед»), Неймар («ПСЖ»), Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Реал») и Гарри Кейн («Тоттенхэм»).

    Напомним, что Салах отметился голом в ворота «Севильи» (2:2) в домашнем матче 1-го тура группового этапа ЛЧ.

    Источник: УЕФА

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    15.09.2017 14:07
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 сентября 2017, 10:24

      Значит египтян в Европе уже больше чем европейцев. Вот так и проголосовали. ) Салах игрок очень даже неплохой, если серьезно. Страшно представить даже, что он будет делать в предстоящих матчах с Комбаровым. (((

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      Рейтинг: +24829

      dok66 15 сентября 2017, 17:27

      Кто вооще в УЕФА голосует ? Оранники , да уборщики ? Тогда не мудрено .

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      Рейтинг: +232

      Luis Figo 15 сентября 2017, 17:24

      мда, видимо перед голосованием УЕФА забанил фанатов Месси, Неймара и Роналду! ))

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      Рейтинг: +1476

      Tajik-za Zenit 15 сентября 2017, 15:08

      Что за тупые голосовали

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      Рейтинг: +15

      Bakha_92 15 сентября 2017, 14:20

      Как Салах? Месси отличился дублем, да и во всех трех голах был причастен против Финалиста Лиги Чемпионов а дают это звание Салаху, который забил один гол против Севильи а за бортом остались такие игроки как Роналду,Кавани,Месси ещё несколько которые забивали по 2 мяча.

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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > DeStar 15 сентября 2017, 18:49

      Я с тобой полностью согласен.В финале ЛЧ лучшему футболистом называли К Роналду.Он забивал против сильной команду,причем сделал дубль.

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