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    УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу «Арсенал» — «Кельн»

    УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Кельном» (3:1).

    Немецкий клуб обвиняется в беспорядках, которые болельщики устроили на «Эмирейтс». Фанаты бросали файеры на поле, а также нанесли повреждения стадиону лондонского клуба.

    «Канониры» обвиняются в блокировании лестниц болельщиками на секторах, что нарушает правила УЕФА по безопасности.

    Нарушения будут рассмотрены 21 сентября.

    Напомним, что начало матча «Арсенал» – «Кельн» было перенесено на час.

    Источник: УЕФА

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    15.09.2017 13:40
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +172

      BigFanFCRV 15 сентября 2017, 16:53

      ничего им не будет за это

      1
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    • ...
      Рейтинг: +309

      MrSmit 15 сентября 2017, 15:12

      Завтра в новостях скажут, что это были проросийские провокаторы. И нужно наложить санкции на российские футбольные клубы.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +213

      КонтриК 15 сентября 2017, 14:21

      Это не немцы, это мигранты перебираются на туманный остров

      0
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      ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport > КонтриК 15 сентября 2017, 14:33

      Это точно,как хорошо что сего нет в Москве!XD

      -1
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