УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу «Арсенал» — «Кельн»

ничего им не будет за это
УЕФА объявил об открытии дисциплинарного дела по итогам матча 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Арсеналом» и «Кельном» (3:1).
Немецкий клуб обвиняется в беспорядках, которые болельщики устроили на «Эмирейтс». Фанаты бросали файеры на поле, а также нанесли повреждения стадиону лондонского клуба.
«Канониры» обвиняются в блокировании лестниц болельщиками на секторах, что нарушает правила УЕФА по безопасности.
Нарушения будут рассмотрены 21 сентября.
Напомним, что начало матча «Арсенал» – «Кельн» было перенесено на час.