Рыжиков: «После поражения от «Спартака» жизнь не заканчивается. Еще 21 игра»

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подчеркнул, что казанцам не стоит падать духом после поражения от «Спартака» (0:1). Вратарь отметил, что теперь его команде необходимо выложиться на полную и провести достойно оставшиеся игры чемпионата.

– Команда уже пришла в себя после поражения от «Спартака»?

– Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.



– Впереди «Урал». Есть ли у «Рубина» на него «зуб» за прошлый год, когда вы уступили ему в полуфинале Кубка?



– Да, осадок есть! Но и за «Урал», и за «Спартак» дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. «Урал» проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.



– Как вы относитесь к таким мероприятиям, когда болельщики к вам очень близко, что-то говорят, советуют, желают?



– Отлично! Это сближает. Одно дело, когда они на трибуне кричат и выплескивают эмоции, другое, когда здесь мы чувствуем их плечо. Клуб растет в медийном плане. Наша команда – достояние республики, она должна быть открыта.