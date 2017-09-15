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    Рыжиков: «После поражения от «Спартака» жизнь не заканчивается. Еще 21 игра»

    Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков подчеркнул, что казанцам не стоит падать духом после поражения от «Спартака» (0:1). Вратарь отметил, что теперь его команде необходимо выложиться на полную и провести достойно оставшиеся игры чемпионата.

    – Команда уже пришла в себя после поражения от «Спартака»?

    – Да, жизнь на этом не заканчивается. У нас еще 21 игра. Нужно их провести достойно. Думаю, что уроки из этого поражения мы извлечем.

    – Впереди «Урал». Есть ли у «Рубина» на него «зуб» за прошлый год, когда вы уступили ему в полуфинале Кубка?

    – Да, осадок есть! Но и за «Урал», и за «Спартак» дают три очка. И чтобы их добыть, надо выложиться по максимуму. Ребята настраиваются на тяжелую встречу. «Урал» проиграл всего один матч в чемпионате! Да, он всего один и выиграл, но это очень неуступчивая команда.

    – Как вы относитесь к таким мероприятиям, когда болельщики к вам очень близко, что-то говорят, советуют, желают?

    – Отлично! Это сближает. Одно дело, когда они на трибуне кричат и выплескивают эмоции, другое, когда здесь мы чувствуем их плечо. Клуб растет в медийном плане. Наша команда – достояние республики, она должна быть открыта.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2017 12:09
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 16 сентября 2017, 14:34

      ...Сергей,мы тебя уважаем,только ты не суетись очень в раме.Рубин вперёд!!!

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      Рейтинг: +32

      pro-vad 15 сентября 2017, 16:28

      Когда уже Сослан Джанаев выходить будет? Может в кубковых играх?...

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      Рейтинг: +549

      Жентус 15 сентября 2017, 12:43

      Рыжиков просто стебет Спартак) Все же понимают, что это сейчас команда уровня Тосно. Проиграть им очень обидно. Еще обиднее смотреть как словенцы команду, которая тебя только выиграла, по полю как котят возит. Серега то понимает, что это Марибор надо было как Зениту Вардар 5-0 обыгрывать на классе, но это же "лучший клуб России" играл... Как я ненавижу ваш свинарник за ваше отношение к международным матчам, каждый год очередное позорище.

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