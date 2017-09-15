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    Ракитич поблагодарил «Реал» за победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что поражения в двух матчах за Суперкубок Испании от «Реала» (1:3, 0:2) сплотили футболистов его команды, что сказалось на удачном старте сине-гранатовых в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

    «Не могу сказать конкретно что произошло с командой в тех матчах. Просто в итоге на результате сказались отдельные детали. Особенно в первой игре.

    Но сейчас мы видим, что поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны». Это способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», – заявил Ракитич.

    «Барселона» на старте этого сезона одержала три победы в трех матчах в испанской Примере, а также обыграла «Ювентус» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    15.09.2017 10:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 16 сентября 2017, 17:58

      Долго дошло информация,либо очнулся поздно.

      0
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      Рейтинг: +1775

      VGreen 15 сентября 2017, 11:40

      ну и и где же он поблагодарил?

      1
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      Рейтинг: +259

      pzdc. > VGreen 15 сентября 2017, 12:29

      Тоже не вижу)

      0
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 сентября 2017, 11:07

      Мне кажется Семеду и Дембеле повлияли на Барсу! Месси увидел перспективных молодых ребят, которые показывают пока неплохой уровень! Некоторое время прииграются и когда они раскрепостятся , думаю мы даже и не заметим, что ушел Неймар! Давно надо было молодых толкать! Делофеу также не плох! Барсе нужны молодые и быстрые для поддержки атак, и тогда игра будет намного перспективней, чем просто пустое катание мячика, пока Месси что нибудь сам не придумает!

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