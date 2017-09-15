Ракитич поблагодарил «Реал» за победу над «Барселоной» в Суперкубке Испании

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич считает, что поражения в двух матчах за Суперкубок Испании от «Реала» (1:3, 0:2) сплотили футболистов его команды, что сказалось на удачном старте сине-гранатовых в чемпионате Испании и Лиге чемпионов.

«Не могу сказать конкретно что произошло с командой в тех матчах. Просто в итоге на результате сказались отдельные детали. Особенно в первой игре.

Но сейчас мы видим, что поражения от «Реала» сплотили игроков «Барселоны». Это способствовали тому, чтобы мы стартовали удачно в чемпионате Испании и Лиге чемпионов», – заявил Ракитич.

«Барселона» на старте этого сезона одержала три победы в трех матчах в испанской Примере, а также обыграла «Ювентус» (3:0) в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.