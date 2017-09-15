Торрес не собирается завершать карьеру в ближайшем будущем

А куда ему заканчивать? Он играет на две головы выше многих! Лишь единицы могут считаться более крутыми игроками. А некоторые отечественные форварды на его фоне лучше бы шли и учились нужному для страны делу, нежели выходить на поле за огромные деньги и за матч нанести один удар мимо ворот...
Если вообще выходят на поле...
Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес на данный момент не планирует завершать свою профессиональную карьеру. 33-летний футболист отметил также требовательность болельщиков столичного клуба.
«Мои перспективы? Я лишь обещаю каждый раз играть с полной выкладкой на поле. Ведь именно этого требуют болельщики «Атлетико».
Уверен, что у меня впереди еще много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Это то, что меня стимулирует», – заявил Торрес.
Стоит отметить, что действующий контракт Торреса со клубом рассчитан до середины 2018 года.