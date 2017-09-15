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    Торрес не собирается завершать карьеру в ближайшем будущем

    Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес на данный момент не планирует завершать свою профессиональную карьеру. 33-летний футболист отметил также требовательность болельщиков столичного клуба.

    «Мои перспективы? Я лишь обещаю каждый раз играть с полной выкладкой на поле. Ведь именно этого требуют болельщики «Атлетико».

    Уверен, что у меня впереди еще много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Это то, что меня стимулирует», – заявил Торрес.

    Стоит отметить, что действующий контракт Торреса со клубом рассчитан до середины 2018 года.

    Источник: Marca

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    15.09.2017 09:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +115

      Romirez_369 15 сентября 2017, 13:37

      А куда ему заканчивать? Он играет на две головы выше многих! Лишь единицы могут считаться более крутыми игроками. А некоторые отечественные форварды на его фоне лучше бы шли и учились нужному для страны делу, нежели выходить на поле за огромные деньги и за матч нанести один удар мимо ворот...
      Если вообще выходят на поле...

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