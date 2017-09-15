Торрес не собирается завершать карьеру в ближайшем будущем

Нападающий мадридского «Атлетико» Фернандо Торрес на данный момент не планирует завершать свою профессиональную карьеру. 33-летний футболист отметил также требовательность болельщиков столичного клуба.

«Мои перспективы? Я лишь обещаю каждый раз играть с полной выкладкой на поле. Ведь именно этого требуют болельщики «Атлетико».

Уверен, что у меня впереди еще много лет в профессиональном футболе, и я хочу чувствовать себя важным для команды игроком. Это то, что меня стимулирует», – заявил Торрес.

Стоит отметить, что действующий контракт Торреса со клубом рассчитан до середины 2018 года.