Форбс готов помочь «Амкару» в атаке

Полузащитник «Амкара» Браун Форбс признался, что лучше чувствует себя на поле тогда, когда выходит играть в атакующей линии. По его словам, тренерский штаб пермяков рассчитывает на него именно в атаке. Напомним, что Форбс присоединился к пермякам 11 сентября, вчера РФС удовлетворил заявление клуба о его регистрации. Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона.

После девяти туров «Амкар» идет на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем матче команда сыграет с «Локомотивом», который состоится в понедельник, 18 сентября, в 19:30 по московскому времени.

– В какой форме вы сейчас находитесь?

– Мне кажется, что в хорошей. Все лето я очень серьезно тренировался вместе с берлинским «Унионом», который выступает во второй Бундеслиге.

– В своей карьере вы играли на разных позициях – уже был разговор с тренерами «Амкара» о том, где они хотят вас использовать?

– Конечно. Наши мысли, к счастью, совпадают. До переезда в Россию я в основном играл в полузащите, потом меня чаще использовали в обороне, а в Туле поставили в переднюю линию, и я начал забивать. Да я и сам с опытом начал понимать, что мое место – именно в нападении. И точно так же мои возможности оценивают в «Амкаре».

– Когда команда идет на последнем месте, это нередко влияет на микроклимат. Вы что-то подобное почувствовали?

– Я бы не сказал, что ощутил какую-то нервозность или раздражительность. Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния.