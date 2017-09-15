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    Форбс готов помочь «Амкару» в атаке

    Полузащитник «Амкара» Браун Форбс признался, что лучше чувствует себя на поле тогда, когда выходит играть в атакующей линии. По его словам, тренерский штаб пермяков рассчитывает на него именно в атаке. Напомним, что Форбс присоединился к пермякам 11 сентября, вчера РФС удовлетворил заявление клуба о его регистрации. Контракт с 26-летним хавбеком рассчитан до конца сезона.

    После девяти туров «Амкар» идет на последнем месте в турнирной таблице российской Премьер-лиги. В следующем матче команда сыграет с «Локомотивом», который состоится в понедельник, 18 сентября, в 19:30 по московскому времени.

    – В какой форме вы сейчас находитесь?

    – Мне кажется, что в хорошей. Все лето я очень серьезно тренировался вместе с берлинским «Унионом», который выступает во второй Бундеслиге.

    – В своей карьере вы играли на разных позициях – уже был разговор с тренерами «Амкара» о том, где они хотят вас использовать?

    – Конечно. Наши мысли, к счастью, совпадают. До переезда в Россию я в основном играл в полузащите, потом меня чаще использовали в обороне, а в Туле поставили в переднюю линию, и я начал забивать. Да я и сам с опытом начал понимать, что мое место – именно в нападении. И точно так же мои возможности оценивают в «Амкаре».

    – Когда команда идет на последнем месте, это нередко влияет на микроклимат. Вы что-то подобное почувствовали?

    – Я бы не сказал, что ощутил какую-то нервозность или раздражительность. Мне кажется, что в команде все очень мотивированы и настроены прервать неудачную серию. По тренировкам это очень заметно. Конечно, когда нет результата, легко потерять уверенность в себе, я проходил через такое. Но каждый сам должен знать, как вытаскивать себя из такого состояния.

    Источник: ФК «Амкар»

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    15.09.2017 08:55
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 16 сентября 2017, 06:07

      локо

      0
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      Рейтинг: +212

      perm 242 15 сентября 2017, 18:26

      надеюсь с местом определился ...

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 сентября 2017, 11:24

      клубы меняет жесть... он решил походу во всех командах РФПЛ поиграть :D Удачи ему в Амкаре.

      0
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 15 сентября 2017, 09:39

      Я даже боюсь представить как будет выглядеть ЛОКО в матче с Амкаром после "фиеричных" матчей против Ахмата и Копенгагена!

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