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    Мюллер раскритиковал игру «Баварии»

    Форвард «Баварии» Томас Мюллер не в восторге от игры, которую демонстрирует его команда в текущем сезоне.

    «На данный момент можно сказать, что «Бавария» пока не показывает своей оптимальной игры. До матча с «Хоффенхаймом» у нас были положительные результаты, но мы сами не можем быть довольными игрой на все сто процентов.

    Явно видно, что футболистам пока не хватает взаимопонимания, а в атаке мы должны проделывать работу без мяча, видеть открытого партнера по команде, а также прессинговать соперников», – приводит слова Мюллера Sport1.de.

    После трех первых туров в немецкой Бундеслиги «Бавария» имеет на своем счету шесть очков. Команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 08:34
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 16 сентября 2017, 20:14

      Бавария сделала три шага назад еще при пепке, по сравнению с "машиной" Хайнкеса.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 16 сентября 2017, 16:44

      не ожидал от Баварии, такого средненького начала...

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 15 сентября 2017, 10:57

      Ау фидерзейн Бавария!

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