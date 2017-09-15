Мюллер раскритиковал игру «Баварии»

Форвард «Баварии» Томас Мюллер не в восторге от игры, которую демонстрирует его команда в текущем сезоне.

«На данный момент можно сказать, что «Бавария» пока не показывает своей оптимальной игры. До матча с «Хоффенхаймом» у нас были положительные результаты, но мы сами не можем быть довольными игрой на все сто процентов.

Явно видно, что футболистам пока не хватает взаимопонимания, а в атаке мы должны проделывать работу без мяча, видеть открытого партнера по команде, а также прессинговать соперников», – приводит слова Мюллера Sport1.de.

После трех первых туров в немецкой Бундеслиги «Бавария» имеет на своем счету шесть очков. Команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице чемпионата Германии.