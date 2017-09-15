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    Бельерин: «Арсенал» – одна из лучших команд в Лиге Европы»

    Защитник «Арсенала» Эктор Бельерин назвал свою команду одной из лучших из участвующих в Лиге Европы.

    «Это новый турнир для команды, поэтому для нас было важно начать именно с победы. Думаю, «Арсенал» – одна из лучших команды в Лиге Европы, что мы должны подтвердить на поле.

    Учитывая инцидент с болельщиками, мы начали матч немного неуверенно, но все же смогли взять три очка. Я очень доволен этим фактом», – признался Бельерин в интервью ВВС.

    Матч первого тура группового этапа Лиги Европы «Арсенал» – «Кельн» завершился со счетом 3:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 08:06
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