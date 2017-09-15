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    Фурсенко: «Мевля – красавец!»

    Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил игру новичков команды полузащитника Эмилиано Ригони и защитника Михи Мевли во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» на выезде. Сам матч закончился со счетом 5:0 в пользу российского клуба.

    — Первый матч в чемпионате Ригони провалил, откровенно говоря.

    — Вы понимаете, он сколько летел из Аргентины. Там вызывали его в сборную — это тоже эмоциональный подъем. Разница во времени, поэтому ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме того, опытные тренеры дают возможность игроку посмотреть, как играет команда. И он теперь понял это и влился в коллектив. Мне кажется, с этого начинается его карьера в «Зените».

    — Как вам дебют Мевли?

    — Мевля – красавец! У нас не хватало такого игрока. Он высокий, достаточно быстрый. Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника.

    — «Зенит» сегодня установил рекорд по результативности на выезде в Лиге Европы.

    — Знаете, каждый следующий матч нужно выигрывать. Помните, как-то выиграли все матчи группового этапа, а потом провалили плей-офф. Поэтому нужно ровно, спокойно продолжать.

    Источник: ФК «Зенит»

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    15.09.2017 06:53
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 15 сентября 2017, 21:16

      Ростову скажите спасибо.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2506

      vgarakh 15 сентября 2017, 10:50

      Ослабили Ростов конкретно.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 15 сентября 2017, 10:03

      А борода какая ?! А? - боец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 15 сентября 2017, 08:15

      Ничего экстраординарного я в нем не заметил. Что он красивого исполнил? Может он во вкусе Фурсенко как брутальный мужик с бородой викинга и возможностью выпороть???

      -3
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      ...
      Рейтинг: +11239

      alp > ROSTOV SUPER 15 сентября 2017, 10:01

      судя по посту, у него другие интересы

      2
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > alp 15 сентября 2017, 10:10

      Только хотел так написать)

      2
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