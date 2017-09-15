Фурсенко: «Мевля – красавец!»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко отметил игру новичков команды полузащитника Эмилиано Ригони и защитника Михи Мевли во встрече первого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» на выезде. Сам матч закончился со счетом 5:0 в пользу российского клуба.

— Первый матч в чемпионате Ригони провалил, откровенно говоря.

— Вы понимаете, он сколько летел из Аргентины. Там вызывали его в сборную — это тоже эмоциональный подъем. Разница во времени, поэтому ему можно простить, что он не набрал форму сразу. Кроме того, опытные тренеры дают возможность игроку посмотреть, как играет команда. И он теперь понял это и влился в коллектив. Мне кажется, с этого начинается его карьера в «Зените».

— Как вам дебют Мевли?

— Мевля – красавец! У нас не хватало такого игрока. Он высокий, достаточно быстрый. Нам повезло, что мы в последний день взяли такого сильного центрального защитника.

— «Зенит» сегодня установил рекорд по результативности на выезде в Лиге Европы.

— Знаете, каждый следующий матч нужно выигрывать. Помните, как-то выиграли все матчи группового этапа, а потом провалили плей-офф. Поэтому нужно ровно, спокойно продолжать.