Захович: «Уверен, что «Марибор» в Москве обыграет «Спартак»

Вы блядь чуть не отсосали.А он мы лучше.Вот парадокс.А ты тупица видел каков процент владения мячом был 63 на 37 а он говорит что они сильнее.Ладно в Москве вам покажут где ваше место.Чмошники.Чи не команда.
Известный в прошлом футболист сборной Словении, а ныне директор «Марибора» Златко Захович поделился ожиданиями от второго матча своей команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака».
«Уважаю футболистов «Спартака», но верю в своих. Уверен, что победим в Москве, потому что мы лучше», – заявил словенец.
Напомним, что первый матч между соперниками завершился ничьей (1:1).