Захович: «Уверен, что «Марибор» в Москве обыграет «Спартак»

Известный в прошлом футболист сборной Словении, а ныне директор «Марибора» Златко Захович поделился ожиданиями от второго матча своей команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака».

«Уважаю футболистов «Спартака», но верю в своих. Уверен, что победим в Москве, потому что мы лучше», – заявил словенец.

Напомним, что первый матч между соперниками завершился ничьей (1:1).