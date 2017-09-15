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    Захович: «Уверен, что «Марибор» в Москве обыграет «Спартак»

    Известный в прошлом футболист сборной Словении, а ныне директор «Марибора» Златко Захович поделился ожиданиями от второго матча своей команды в рамках группового этапа Лиги чемпионов против московского «Спартака».

    «Уважаю футболистов «Спартака», но верю в своих. Уверен, что победим в Москве, потому что мы лучше», – заявил словенец.

    Напомним, что первый матч между соперниками завершился ничьей (1:1).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.09.2017 00:17
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +174

      Гладиатор++++=== 15 сентября 2017, 13:37

      Вы блядь чуть не отсосали.А он мы лучше.Вот парадокс.А ты тупица видел каков процент владения мячом был 63 на 37 а он говорит что они сильнее.Ладно в Москве вам покажут где ваше место.Чмошники.Чи не команда.

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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 15 сентября 2017, 13:10

      Захович классный в прошлом футболист.но его слова это просто слова в поддержку своей команде.Спартак сильнее.Правда если Спартак до ответной игры не решит все проблемы то об этих словах придётся вспомнить.

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 15 сентября 2017, 11:12

      Европа как не забивает так вечно ищут себе оправдания,перед первой игрой тоже кричали что лучше а в итоге ели добыли ничью.

      1
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      Рейтинг: +875

      sidul1 15 сентября 2017, 10:45

      Да кто знает?Могут и проиграть этим ФНЛовцам.Опять сил у Ещенко с Комбаровым не хватит.Гарая нужно было брать!

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      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 15 сентября 2017, 10:39

      Вот интересно а чем вы лучше то？ Еще один Каспер Куск....

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      Рейтинг: +1285

      Pro100Kid 15 сентября 2017, 08:21

      На словах ты Лев Толстой,а на деле...)

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 15 сентября 2017, 07:44

      В гостях? Ну ну сказочник.

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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 15 сентября 2017, 07:34

      В традиции жанра последние 20 лет в ЕК Спартак играет в гостях 1 1 , думая, что это неплохой результат, а потом проигрывают в ответном . Мне жаль, но Спартак это один из слабейших клубов в России за последние 20 лет, которые выступали в Еврокубках

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      Рейтинг: +193

      PavelSKASPB 15 сентября 2017, 07:22

      Вот неугомонные словенцы,чтоб молчат что и другие команды они расскатают

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      Рейтинг: +498

      Поль 15 сентября 2017, 06:25

      вот если сменим повара к тому моменту, то хера с два вы нас обыграете)

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