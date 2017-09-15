Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игрок «Копенгагена» Куск: «Локомотив приехал удерживать ничью. Жаль, что не получилось его за это наказать»

    Хавбек датского «Копенгагена» Каспер Куск после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» (0:0) выразил сожаление, что его команда не наказала соперника за оборонительный футбол.

    «Игра в нашем исполнении была хороша, и у нас точно было больше желания, чем у соперника. Я очень удивлен, во что приехал играть «Локомотив». Они всем составом сидели в обороне, чтобы удержать ничью.

    В итоге у нас не получалось строить атаки, нам не давали играть в футбол. Жаль, что в таком матче мы не смогли наказать соперника за это», – приводит слова Куска Tipsbladet.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.09.2017 00:10
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 16:12

      А вы если такие крутые взяли бы да забили, а то в футбол им не дают играть ути-пути.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 15 сентября 2017, 05:27

      Воооот!!!!!! Они таким колхозом и в Питере играют!!! А потом удивляются , как кони, почему на них по 3 тысячи собираются!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 01:25

      у лохо просто не было подставного родолфо

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 сентября 2017, 00:41

      Поживем увидим кто во что играет!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 00:26

      Жалеть себя будешь в Москве.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 15 сентября 2017, 00:26

      Датчане, наверное, когда в Москву приедут, оставят вратаря и пару защитников сзади, а все остальные побегут вперёд результат творить!!!....))
      Локо сыграл блёкло, но ничью добыл, а остальное тренер рассудит....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 15 сентября 2017, 00:19

      В футбол ему не давали играть）

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +275

      Marat...za...CSKA 15 сентября 2017, 00:16

      В последнее время в европе в каждой команде появляется свой Куск... Посмотрим как сыграете в России, как бы с позором не уехали..

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11