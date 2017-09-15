Игрок «Копенгагена» Куск: «Локомотив приехал удерживать ничью. Жаль, что не получилось его за это наказать»

Хавбек датского «Копенгагена» Каспер Куск после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против российского «Локомотива» (0:0) выразил сожаление, что его команда не наказала соперника за оборонительный футбол.

«Игра в нашем исполнении была хороша, и у нас точно было больше желания, чем у соперника. Я очень удивлен, во что приехал играть «Локомотив». Они всем составом сидели в обороне, чтобы удержать ничью.

В итоге у нас не получалось строить атаки, нам не давали играть в футбол. Жаль, что в таком матче мы не смогли наказать соперника за это», – приводит слова Куска Tipsbladet.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.