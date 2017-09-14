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    Коман получил штраф в размере 5 тысяч за домашнее насилие

    Французский суд заслушал дело в отношении игрока немецкой «Баварии» Кингсли Комана, который подозревался в избиении собственной девушки. Об этой истории «Бомбардир» писал летом.

    Служители Фемиды постановили, что футболист действительно занимался рукоприкладством в отношении женщины. Он обязан за это выплатить штраф в размере 5 тысяч евро.

    На заседании Коман присутствовал лично. Он пообещал, что впредь не будет совершать подобного рода противоправные деяния, сообщает Sky Sport.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.09.2017 23:26
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +3461

      acor94 15 сентября 2017, 09:41

      С такой зарплатой он несколько раз в неделю может заниматься домашним насилием. Вот вам и Европа, заплатил денюжку, бей сколько хочешь.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > acor94 15 сентября 2017, 10:08

      С такой ЗП он раз в год убивать легко может....

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      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 15 сентября 2017, 00:04

      все в этом мире за деньги. даже чтоб свою девушку бить надо заплатить

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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 сентября 2017, 00:02

      Попался бы он мне, я бы ему клюшкой по репе настучал!

      0
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > Павел Буре 15 сентября 2017, 09:50

      Паш, побереги клюшку для канадцев на Олимпиаде

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