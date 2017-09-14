Коман получил штраф в размере 5 тысяч за домашнее насилие

Французский суд заслушал дело в отношении игрока немецкой «Баварии» Кингсли Комана, который подозревался в избиении собственной девушки. Об этой истории «Бомбардир» писал летом.

Служители Фемиды постановили, что футболист действительно занимался рукоприкладством в отношении женщины. Он обязан за это выплатить штраф в размере 5 тысяч евро.

На заседании Коман присутствовал лично. Он пообещал, что впредь не будет совершать подобного рода противоправные деяния, сообщает Sky Sport.