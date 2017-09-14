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    Фернандеш считает, что «Копенгаген» сильнее «Локомотива»

    Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» (0:0) заявил, что номинально железнодорожники слабее датского соперника.

    «Мы сыграли хорошо, но, конечно, можем еще лучше. Для первого матча нормально. «Копенгаген» – сильнейшая команда в группе. Считаю нулевую ничью справедливым результатом. Мы можем быть довольны набранным очком в этом матче», – сказал хавбек.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    14.09.2017 23:08
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 15 сентября 2017, 01:27

      вот фернандеш умный чел без этих закидываний о своей грандовости

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 00:35

      Сопли размазал. Стоит ли такого ставить в состав?

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 15 сентября 2017, 00:11

      Согласен в Дании ничья достаточно хороший результат !

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      Рейтинг: +240

      _LM_ 14 сентября 2017, 23:23

      Результат показал что равны.

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