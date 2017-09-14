Фернандеш считает, что «Копенгаген» сильнее «Локомотива»

Полузащитник московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш после матча первого тура группового этапа Лиги Европы против «Копенгагена» (0:0) заявил, что номинально железнодорожники слабее датского соперника.

«Мы сыграли хорошо, но, конечно, можем еще лучше. Для первого матча нормально. «Копенгаген» – сильнейшая команда в группе. Считаю нулевую ничью справедливым результатом. Мы можем быть довольны набранным очком в этом матче», – сказал хавбек.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию встречи.