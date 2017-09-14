Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» анонсировал матч с санкт-петербургским «Динамо» в советском стиле как дерби Ленинграда

    Санкт-петербургский «Зенит» выполнил афишу матча 1/16 Кубка России против санкт-петербургского «Динамо» в историческом стиле. Так, сине-бело-голубые представили встречу как ленинградское дерби советских времен.

    Напомним, что до развала СССР игры между двумя невскими коллектива пользовались большим спросом публики и слыли одними из самых принципиальных в стране.

    Матч «Динамо» – «Зенит» состоится 20 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.09.2017 20:49
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 сентября 2017, 23:08

      Отлично!!!!Молодцы!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 15 сентября 2017, 15:57

      Хорошая идея.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа 15 сентября 2017, 06:50

      Даже я рад.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +358

      Финт 15 сентября 2017, 01:05

      как говориться,всё новое- это хорошо забытое старое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 15 сентября 2017, 00:47

      Говно

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 14 сентября 2017, 22:42

      Что стоит признать, так это что креативщики у Зени достойные

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +716

      Fju-2 14 сентября 2017, 21:59

      А около стадиона квас и пиво в жёлтых бочках будут продавать?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5459

      Дядя Серёжа > Fju-2 15 сентября 2017, 06:51

      25 копеек кружка Жигулёвсого будет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 14 сентября 2017, 21:46

      В порядке маркетинг Зенита, молодцы!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 14 сентября 2017, 21:30

      Так 20-го или 21-го ???

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +46

      andrey9126002 14 сентября 2017, 21:26

      Классно!!!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11