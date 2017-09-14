«Зенит» анонсировал матч с санкт-петербургским «Динамо» в советском стиле как дерби Ленинграда

Санкт-петербургский «Зенит» выполнил афишу матча 1/16 Кубка России против санкт-петербургского «Динамо» в историческом стиле. Так, сине-бело-голубые представили встречу как ленинградское дерби советских времен.

Напомним, что до развала СССР игры между двумя невскими коллектива пользовались большим спросом публики и слыли одними из самых принципиальных в стране.

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится 20 сентября на стадионе «Санкт-Петербург».