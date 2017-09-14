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    Ригони: «Дзюба заставляет меня хохотать»

    Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, как проходит его адаптация в в петербургском клубе. Аргентинец признался, что его постоянно смешит нападающий Артем Дзюба.

    – Только-только приехав в нашу страну, вы предположили: россиянин – это крепкий блондин, а внутри очень и очень серьезный, молчаливый с сильным характером. Насколько совпали ваши представления с реальностью?

    – После того, как пообщался с ребятами, понял – в некоторых вещах ошибался. Мы можем вместе смеяться, так что не такие уж они серьезные и тем более суровые. Особенно Дзюба. Даже если я вообще не понимаю, что он говорит – это все равно очень смешно, позитивно и заставляет хохотать.

    – Правда ли, что Россия – первая европейская страна, где вы оказались?

    – Да. Не знаю, как вся Россия, но Петербург – город потрясающий. Уже много гулял – мне очень понравилось.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2017 18:29
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +130

      Холстомер 15 сентября 2017, 13:35

      А ниче. Ригони еще поездит и узрит своими глазами, как велика Россия.

      0
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 14 сентября 2017, 21:53

      Кого-то Дзюба заставляет хохотать, а кого-то наоборот - Ещенко. Все зависит от клубных предпочтений.

      1
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 > Вомбат 14 сентября 2017, 23:13

      В этом ты полностью прав,как бы это печально не звучало...

      0
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      Рейтинг: +6096

      subbotaspartak 14 сентября 2017, 21:05

      Да мы все над ним ржём,
      Больше с каждым днём.

      -1
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      Рейтинг: +1501

      777+ 14 сентября 2017, 21:04

      Можно посмеяться и других смешить
      На зарплату Дэюбы жить и не тужить!

      -1
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      Рейтинг: +1501

      777+ > SapogSpb 14 сентября 2017, 21:37

      Наверное вы не поняли мои слова. То, что я написал - не значит, что это мне нравится. Всего лишь прокоментировал происходящее.....

      1
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      Рейтинг: +471

      ks75 14 сентября 2017, 19:08

      Тебя хохотать, а всю страну плакать своей игрой! Игрок в обойме сборной и такой уровень игры...

      0
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      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 14 сентября 2017, 18:43

      Дзюба вместо футбола клоуном на пол ставки подрабатывает.

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      Рейтинг: +143

      SanekGol > TAGANROG 161 14 сентября 2017, 21:51

      Просто Дзюба - душа компании, а все сразу "клоун, клоун"

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