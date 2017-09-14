Ригони: «Дзюба заставляет меня хохотать»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони рассказал, как проходит его адаптация в в петербургском клубе. Аргентинец признался, что его постоянно смешит нападающий Артем Дзюба.

– Только-только приехав в нашу страну, вы предположили: россиянин – это крепкий блондин, а внутри очень и очень серьезный, молчаливый с сильным характером. Насколько совпали ваши представления с реальностью?

– После того, как пообщался с ребятами, понял – в некоторых вещах ошибался. Мы можем вместе смеяться, так что не такие уж они серьезные и тем более суровые. Особенно Дзюба. Даже если я вообще не понимаю, что он говорит – это все равно очень смешно, позитивно и заставляет хохотать.

– Правда ли, что Россия – первая европейская страна, где вы оказались?

– Да. Не знаю, как вся Россия, но Петербург – город потрясающий. Уже много гулял – мне очень понравилось.