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    Ригони: «Шутим, что в «Зенит» приехало уже пол-Аргентины»

    Новичок «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал тот факт, что петербургский клуб этим летом приобрел большое количество аргентинских футболистов.

    Напомним, что состав сине-бело-голубых помимо Ригони пополнили Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер.

    – «Зенит» подписал почти весь состав «Ривера» и теперь мы здесь (улыбается).

    – В России по этому поводу шутят чуть иначе. Мол, игроки в Аргентине уже побаиваются выходить на улицу, потому что пропадают, а через некоторое время оказываются в Петербурге.

    – В Аргентине тоже много острот на эту тему. Но могу сказать, что они абсолютно доброжелательные. Мы с ребятами и сами часто смеемся по этому поводу – мол, в Петербург уже пол-Аргентины приехало.

    – Вопрос с вашим переходом в «Зенит» решился не в один день. Из-за чего произошла задержка?

    – Переговоры шли месяц. Почему – не в курсе. Сначала стороны вроде бы обо всем договорились, потом оказалось, что это не совсем так. В какой-то момент все менялось каждый день. Но в итоге – закончилось хорошо.

    Источник: «Матч ТВ»

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    14.09.2017 16:59
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +628

      somn 14 сентября 2017, 18:13

      Вот только толку от вас мало.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 сентября 2017, 17:58

      В «Зенит» приехало уже пол-Аргентины»???
      Осталось только Марадону пригласить и вся Аргентина в полном СБОРЕ!!!
      Играть будут аргентинцы, а отдуваться за них будут россияне и Манчини.
      Раз пригласил, так пусть теперь ОТДУВАЕТСЯ за всех.

      -2
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 14 сентября 2017, 17:17

      Шутки - это хорошо, очень даже положительно!...
      "Если шутка прячется за серьёзное — это ирония; если серьёзное за шутку — юмор..." (Артур Шопенгауэр)
      Страна у нас большая - много поместится и половинок и четвертинок и целого!!...
      Только делу - время, потехе - час!!... Пора уже и мускулами футбольными поиграть, обозначить свои и клубные притязания!!...

      0
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      Рейтинг: +1497

      алекс88 14 сентября 2017, 17:06

      Так то из Аргентины приехали тока двое....остальные давно в Европе пропали

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 14 сентября 2017, 17:04

      Приехало пол-Аргентины, а уедет уже половина сборной Аргентины.

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