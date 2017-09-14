Ригони: «Шутим, что в «Зенит» приехало уже пол-Аргентины»

Новичок «Зенита» Эмилиано Ригони прокомментировал тот факт, что петербургский клуб этим летом приобрел большое количество аргентинских футболистов.

Напомним, что состав сине-бело-голубых помимо Ригони пополнили Леандро Паредес, Себастьян Дриусси, Эмануэль Маммана и Матиас Краневиттер.

– «Зенит» подписал почти весь состав «Ривера» и теперь мы здесь (улыбается).

– В России по этому поводу шутят чуть иначе. Мол, игроки в Аргентине уже побаиваются выходить на улицу, потому что пропадают, а через некоторое время оказываются в Петербурге.

– В Аргентине тоже много острот на эту тему. Но могу сказать, что они абсолютно доброжелательные. Мы с ребятами и сами часто смеемся по этому поводу – мол, в Петербург уже пол-Аргентины приехало.

– Вопрос с вашим переходом в «Зенит» решился не в один день. Из-за чего произошла задержка?

– Переговоры шли месяц. Почему – не в курсе. Сначала стороны вроде бы обо всем договорились, потом оказалось, что это не совсем так. В какой-то момент все менялось каждый день. Но в итоге – закончилось хорошо.